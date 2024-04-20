Yarı iletken sektöründeki rekabete ivme katacak bir gelişme yaşandı. Öyle ki MediaTek, orta segment mobil cihazlar için yeni işlemcisini duyurdu. Peki Dimensity 6300 adlı bu yonga seti, neler vadediyor? İşte MediaTek Dimensity 6300 özellikleri…
MediaTek Dimensity 6300 özellikleri
Marka tarafından Dimensity 6100+'a kıyasla yüzde 10 daha güçlü olduğu iddia edilen MediaTek Dimensity 6300, iki adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise ARM Mali-G57 MC2.
2133 MHz frekansında ve LPDDR4x türünde belleği destekleyen işlemci, UFS 2.2 depolama türüne imkan tanıyor. Öte yandan yonga seti, 108 Megapiksel sensörü ve ek olarak 16 Megapiksel çözünürlüğünde iki sensörü destekliyor.
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Maksimum 2520 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekrana güç verebilen işlemci; 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bağlantıyı destekliyor. Ayrıca 3.6 Gbps hızında indirmeye olanak tanıdığını da belirtelim.
MediaTek Dimensity 6300 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
Nisan ayının sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme C65 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak ilk model olabilir. Son Dakika › Teknoloji › MediaTek, orta segment için yeni işlemcisini duyurdu: Dimensity 6300 - Son Dakika OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir. SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Videoda aksesuarlar ve yeni teknolojiler hakkında da sohbet edildi. Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle tüm araçları geri çağırdı. Tasarım hatasının sebep olduğu sorun, şirket tarafından giderilecek ve üretimde değişiklik yapılacak. Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor. Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek. Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti. Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu. Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor. Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
KategoriÖzelliklerİşlemci (CPU)– 2 x Arm Cortex-A76 (2.4 GHz)– 6 x Arm Cortex-A55 (2.0 GHz)Bellek ve Depolama (RAM/ROM)– LPDDR4x Bellek Türü– Maksimum Bellek Frekansı: 2133 MHz– UFS 2.2 Depolama TürüGrafik İşlemci (GPU)– Arm Mali-G57 MC2Kamera– Maksimum Kamera ISP: Yerel 108 Megapiksel– 16 Megapiksel+ 16 MegapikselEkran– Maksimum Ekran Çözünürlüğü: 2520 x 1080– Maksimum Tazeleme Hızı: 120 Hz yenileme hızıBağlantı– Hücresel Teknolojiler: 2G/ 3G/ 4G/ 5G Multi-Mode, 4G/5G CA– SA ve NSA modları, 3GPP Release 16– GNSS: GPS L1CA+L5, BeiDou B1I+B2a, Glonass L1OF, Galileo E1+E5a, QZSS L1CA+L5, NavIC– Wi-Fi: 5 (a/b/g/n/ac)– Bluetooth: 5.2– Maksimum İndirme Hızı: 3.6 Gbps
Nisan ayının sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme C65 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak ilk model olabilir.
Son Dakika › Teknoloji › MediaTek, orta segment için yeni işlemcisini duyurdu: Dimensity 6300 - Son Dakika
OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir.
SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Videoda aksesuarlar ve yeni teknolojiler hakkında da sohbet edildi.
Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle tüm araçları geri çağırdı. Tasarım hatasının sebep olduğu sorun, şirket tarafından giderilecek ve üretimde değişiklik yapılacak.
Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor.
Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor.
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek.
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
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