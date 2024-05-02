Mercedes, Need for Speed Mobile'ı kokpite taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Mercedes, Need for Speed Mobile'ı kokpite taşıyor

Mercedes, Need for Speed Mobile\'ı kokpite taşıyor

Mercedes, Electronic Arts ve Tencent iş birliğiyle Need for Speed Mobile'ı seçili Mercedes modellerinin kokpitlerine taşıyacak. Bu özellik şu anda sadece Çin'de ve üçüncü nesil MBUX sistemine sahip araçlarda sunulacak. Oyun, araç durduğunda yolcuların da oynayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik önlemleri nedeniyle araç hareket halindeyken oyun oynamak mümkün olmayacak. Mercedes, gelecekteki multimedya sistemlerine de bu tarz oyunları eklemeyi planlıyor.

02.05.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mercedes, araba ve oyun tutkunlarını heyecanlandıracak bir iş birliğine imza attı. Electronic Arts ve Tencent ele ele verip, Need for Speed Mobile'ı seçili Mercedes modellerinin kokpitlerine taşıyacak. Bu demek oluyor ki, artık Mercedes sahipleri trafikte sıkışıp kalmışken bile sanal dünyada kapışabilecek. İşte detaylar…

Mercedes, Need for Speed oyununu kokpite taşıyor

Bu havalı özellik şimdilik sadece Çin'de ve üçüncü nesil MBUX sistemine sahip Mercedes'lerde sunulacak. MBUX, (Mercedes-Benz User Experience), aracın multimedya sistemi demek oluyor. Yani arabanızla ilgili her şeyi kontrol etmek için kullandığınız o akıllı ekran.

Mercedes, Need for Speed Mobile'ı kokpite taşıyor

Şirket, bu yıl içinde bu oyunu sisteme entegre etmeyi planlıyor. Böylelikle küçük bir güncellemeyle direkt olarak aracınıza gelecek. Ne zaman mı? Bu biraz da Need for Speed Mobile'ın ne zaman çıkacağına bağlı. Şu an için oyunun 2024 yazında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tamamen elektrikli Mercedes G Serisi tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Oyunda, diğer Need for Speed oyunlarındaki gibi başka oyuncularla veya yapay zeka ile kapışabileceksiniz. En güzeli, bu oyunu oynarken direksiyonda olmanıza gerek yok. Aracınız durduğunda, MBUX sistemine bağlanan Bluetooth kontrol cihazlarıyla yolcular da oyunun keyfini sürebilecek.

Mercedes, Need for Speed Mobile'ı kokpite taşıyor

Ayrıca, güvenlik ön planda tutulduğu için, araç hareket halindeyken oyun oynamak mümkün olmayacak. Böylece herkesin güvenliği sağlanmış olacak. Mercedes, bu yeniliği sadece MBUX ile sınırlı tutmayı düşünmüyor. Gelecekteki MBOS gibi yeni multimedya sistemlerine de bu tarz oyunları eklemeyi planlıyorlar.

Eğer her şey yolunda giderse, bu oyunlar yakında globalde daha fazla Mercedes modelinde yerini alabilir. Peki siz bu yeniliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Need For Speed, Mercedes, Tencent, Oyun, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mercedes, Need for Speed Mobile'ı kokpite taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 22:05:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mercedes, Need for Speed Mobile'ı kokpite taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement