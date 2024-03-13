Meta, hırsızlık skandalıyla sarsıldı! - Son Dakika
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Teknoloji

Meta, hırsızlık skandalıyla sarsıldı!

Meta, hırsızlık skandalıyla sarsıldı!

Meta, eski altyapı başkan yardımcısını çok gizli verileri çaldığı gerekçesiyle resmen dava etti. İşte tüm detaylar...

13.03.2024 14:37
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Son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden Meta, eski altyapı başkan yardımcısı Dipinder Singh Khurana'yı gizli kalması gereken verileri çaldığı gerekçesiyle dava etti. Buna göre, Khurana işten ayrılırken önemli personel bilgilerini de yanında götürerek yüksek performans gösteren çalışanları yeni şirketine çekmeyi planlıyordu. Ayrıca Khurana'nın şirketin tedarik zinciriyle ilgili kritik bilgileri de çalmış olabileceği konuşuluyor. Silikon Vadisi'nde büyük ses getiren davanın sonucu ise merakla beklenmekte. İşte tüm detaylar…

Meta, bu kez dava ile gündemde

Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde geçtiğimiz ay açtığı davada Meta, eski altyapı başkan yardımcıları olan Khurana'nın kendileriyle imzaladığı anlaşmaya sadık kalmadığını ve şirketin özel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığını belirtti.

Büyük önem kazanan veri altyapısı hakkında da bazı bilgilerin çalındığını belirten şirket avukatları, Khurana'nın bu bilgileri yeni şirketinde kullandığını öne sürüyor. Eğer bu iddiaların gerçekliği kanıtlanırsa, mahkeme eski başkan yardımcısı için büyük bir ceza verebilir.

Meta sonunda yapay zekada gaza basıyor!

Çalınan verilerin özellikle son yıllarda trend olan yapay zeka alanında kullanılacağını söyleyen Meta avukatları, bu olayın kendilerine büyük bir zarar vererek rekabet anlamında geriye düşmelerine sebep olabileceğinin altını çizdi.

Şirkette çalıştığı dönemde çok kısıtlı sayıda kişinin erişimi olan verilere ulaşabildiği söylenen Khurana'nın, başka hangi bilgileri ele geçirmiş olabileceği yoğun olarak araştırılıyor. Fakat şu ana dek kanıtlanmış herhangi bir suç mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta'nın uyguladığı hukuk stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, hırsızlık skandalıyla sarsıldı! - Son Dakika

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