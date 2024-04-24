Microsoft ile Samsung Yapay Zeka İş Birliği Yapabilir

Teknoloji

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Microsoft ile Samsung yapay zeka teknolojileri alanında kapsamlı bir iş birliği yapabilir. Bu ittifak resmi olarak gerçekleştiği takdirde, teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılabilir.

Microsoft'un önümüzdeki dönemde bu alanda başka iş birlikleri de planladığı konuşuluyor. Şirketin büyük yatırım yaptığı OpenAI'ın inanılmaz yükselişi ve bunun hisselere olan etkisi, firma yönetiminin yapay zeka konusundaki hevesini artırmış durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Microsoft ile Samsung yapay zeka ittifakı mı kuruyor?

Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Kyung Kye-hyun'un gelecek ay düzenlenecek olan MS CEO Summit 2024 etkinliğine resmi davet aldığı belirtiliyor. Bu etkinliğin ardından ise tecrübeli yöneticinin Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve CEO'su Satya Nadella ile özel bir toplantı gerçekleştireceği öne sürülmekte. Bu toplantının birçok yeni projeye gebe olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

Şirketin Samsung'un yeni nesil yapay zeka çiplerinden büyük ölçüde yararlanmak istediği öne sürülüyor. Ek olarak günümüzde 100 milyondan fazla cihazda kullanılmakta olan Galaxy AI fonksiyonlarına da kendi lisanslı hizmetlerini entegre etmek istiyor. Bu anlaşma resmileşirse, Microsoft'un hisse değerlerinde gözle görülür bir artış yaşanması bekleniyor. Günün sonunda, bu gelişmenin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft yeni yapay zeka projeleriyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.