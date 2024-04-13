Microsoft, Londra'da Yeni Yapay Zeka Merkezi Açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Microsoft, Londra'da Yeni Yapay Zeka Merkezi Açacak

Microsoft, Londra\'da Yeni Yapay Zeka Merkezi Açacak

Microsoft, uzun araştırmalar sonucunda yeni yapay zeka merkezini Londra'da açma kararı aldı. Merkeze Deepmind şirketinin kurucusu Mustafa Süleyman liderlik edecek. Merkezin dünya standartlarında teknolojiler ortaya koyacağı ve istihdam sağlayacağı belirtiliyor. İngiltere'deki yapay zeka çalışmalarına olan ilginin artması bekleniyor.

13.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft yönetimi, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda yeni yapay zeka merkezini İngiltere'nin başkenti Londra'da açma kararı aldı. Merkeze Alphabet tarafından satın alınan Deepmind şirketinin kurucusu Mustafa Süleyman'ın liderlik edeceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın da yeni ofisini burada açması, şehrin geleceği için oldukça olumlu görünüyor. Süleyman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu projeyle birlikte yeni nesil dil modellerini geliştirmek için devrimsel çalışmalara imza atacaklarını söyledi. İşte en önemli detaylar…

Microsoft, yeni yapay zeka projesiyle gündemde

Sözlerine devam eden Süleyman, kurulacak yeni merkezde dünya standartlarında teknolojiler ortaya koyacaklarından emin olduğunu da belirtti. Ayrıca yapay zeka merkezinin önemli sayıda kişiye istihdam sağlayacağı ve bu alanda çalışmak isteyen genç yeteneklere büyük bir fırsat vereceği söyleniyor. Microsoft'un İngiltere'deki toplam yatırımının ise 2.5 milyar doları bulacağının altı çizildi.

Microsoft, Londra'da Yeni Yapay Zeka Merkezi Açacak

Şirket tarafından yapılan bu son girişimle birlikte, İngiltere'deki yapay zeka çalışmalarına olan ilginin belirgin şekilde artması bekleniyor. Ek olarak ülke ekonomisinin de uzun dönemde bundan büyük bir fayda sağlayacağı tahmin ediliyor. Diğer Amerikan şirketlerinin de buradaki yatırımlarına hız vermek istediği konuşulmakta. Fakat yapılan tüm bu devasa yatırımların, günün sonunda kullanıcılara ne kadar fayda sağlayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Microsoft, Xbox'ın en önemli özelliğini Web'e getiriyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft yeni projesiyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Sizce yapay zeka teknolojilerinin geleceği nasıl şekillenecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Londra, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Londra'da Yeni Yapay Zeka Merkezi Açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mastercard, geleceğin teknoloji trendlerini açıkladı
    05:09 Mastercard, geleceğin teknoloji trendlerini açıkladı

    Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.

  • Google One, VPN desteğine son verecek
    01:09 Google One, VPN desteğine son verecek

    Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.

  • A101 APEC APX5 150 cc Maxi Scooter Özellikleri ve Fiyatı
    01:09 A101 APEC APX5 150 cc Maxi Scooter Özellikleri ve Fiyatı

    Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.

  • Apple, İngiltere'de 1 Milyar Dolarlık Dava İle Karşı Karşıya
    01:09 Apple, İngiltere'de 1 Milyar Dolarlık Dava İle Karşı Karşıya

    Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

  • 2. Ordu Komutanı ve Türk Mühendisleri Sınır ve Üs Bölgelerinde Mehmetçikleri Ziyaret Etti
    00:00 2. Ordu Komutanı ve Türk Mühendisleri Sınır ve Üs Bölgelerinde Mehmetçikleri Ziyaret Etti

    Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.

  • Leica Leitz Phone 3: Fotoğrafçılar İçin Bir Dönüm Noktası
    23:09 Leica Leitz Phone 3: Fotoğrafçılar İçin Bir Dönüm Noktası

    Leica'nın yeni akıllı telefonu Leitz Phone 3, diğer telefonlara göre fotoğraf konusunda oldukça üstün özelliklere sahip. Klasik Leica lenslerinin diyafram duraklarını taklit edebilme yeteneği, bokeh efekti ve karakteristik renk simulasyonu gibi özelliklerle fotoğrafçılar için önemli bir araç haline geliyor. Tasarımıyla da dikkat çeken telefon, Leica M serisi fotoğraf makinesini andırıyor. Yazılım tarafında da etkileyici özelliklere sahip olan Leitz Phone 3, kullanıcılara geniş olanaklar sunuyor. Ancak telefonun bazı dezavantajları da bulunuyor, örneğin sadece Japonya'da satılması ve yazılım desteği konusunda belirsizlikler olması.

  • Killa Hakan'ın Telefonunda Ne Var?
    23:09 Killa Hakan'ın Telefonunda Ne Var?

    Ünlü rap sanatçısı Killa Hakan'ın telefonu ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgiler. Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. Sosyal medya uygulamaları dışında telefonunu aktif bir şekilde kullanmayan sanatçı, sadece maillerini kontrol ediyor.

  • Nisan 2024'te IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler
    23:09 Nisan 2024'te IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler

    IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.

  • Çin, telekomünikasyon şirketlerine AMD ve Intel için talimat verdi
    23:09 Çin, telekomünikasyon şirketlerine AMD ve Intel için talimat verdi

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.

  • 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları Açıklandı
    21:10 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları Açıklandı

    Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.

  • Western Digital, 4 TB Kapasiteli SD Kart Üretecek
    21:10 Western Digital, 4 TB Kapasiteli SD Kart Üretecek

    Western Digital, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 4 TB kapasiteli SD kart ile dikkatleri üzerine çekti. Ürünün dünyada bir ilk olduğu belirtilirken, içerik üreticiler için büyük bir fayda sağlayacağı söyleniyor. SD kartın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni SD kart, en yüksek SDUC standardıyla tam entegre bir şekilde çalışacak ve 8K video kaydı alma özelliğine sahip olacak. Western Digital'ın bu yeni ürünü, bellek sektöründe önemli bir değişikliğe yol açabilir.

  • Sony, ULT Power Sound markası altında yeni kablosuz hoparlörlerini duyurdu
    21:09 Sony, ULT Power Sound markası altında yeni kablosuz hoparlörlerini duyurdu

    Sony, yeni alt markası ULT Power Sound markası altında satacağı kablosuz hoparlörlerini resmi olarak duyurdu. Toplamda 3 farklı hoparlörün piyasaya sürüleceği söylenirken, ürünlerin büyük oranda bass odaklı olacağı belirtiliyor. Yeni markanın Extra Bass ve XE serilerinin bir devamı olduğu düşünülüyor. Özel bir ULT butonu ile birlikte gelecek olan cihazlar ULT1 modunda daha sessiz ve derin bir bass sunarken, ULT2 modunda ise güçlü bir bass kapasitesi sağlıyor. Sony'nin yeni hoparlörleri arasında kule tipi ULT Tower 10, ULT Field 7 ve ULT Field 1 modelleri bulunuyor.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Microsoft, Londra'da Yeni Yapay Zeka Merkezi Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement