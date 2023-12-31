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Milli Piyango Sonuçları (2024) - Nasıl Kontrol Edilir? - Son Dakika
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Milli Piyango Sonuçları (2024) - Nasıl Kontrol Edilir?

Her sene sonunda düzenlenen Milli Piyango çekilişi bu yıl da heyecanla bekleniyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye dahil olmak üzere kazanan bilet numaraları belli olacak. Sonuçları öğrenmek için ilgili sayfaya girip bilet seri numarasını sorgulayabilirsiniz. En büyük ödül 400 milyon TL olacak ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango Sonuçları (2024) - Nasıl Kontrol Edilir?
31.12.2023 - 20:28,
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Her sene sonunda Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen büyük çekiliş bu yıl da tüm heyecanıyla gerçekleştirilecek. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye de dahil olmak üzere kazanan şanslı bilet numaraları belli olacak. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl kontrol edilir?

Milli Piyango sonuçları (2024) – Nasıl kontrol edilir?

Milli Piyango kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için öncelikle buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşmalısınız. Ardından web sayfasındaki metin kutusuna bilet seri numarasını yazabilir ve sonra "Sorgula" butonuna tıklayarak ne kadar kazandığınızı öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Sonuçları (2024) - Nasıl Kontrol Edilir?

Milli Piyango çekilişinde en büyük ödül 400 milyon TL olarak belirlendi. Ardından 40 milyon TL, 4 milyon TL, 1 milyon TL, 750 bin TL, 75 bin TL, 30 bin TL, 15 bin TL ile birlikte son rakamlara göre ikramiyeler de verilecek. Toplamda ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor.

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Milli Piyango kazananları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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