Müzik dinlerken e-posta göndermek, toplantı sırasında mesajlara cevap vermek veya televizyon izlerken telefonunuzda gezinmek. Birçoğumuz aynı anda birden fazla iş yaptığımızı düşünüyoruz.Fakat beyin üzerine çalışan bazı uzmanlar buna katılmıyor.ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Sinirbilim Profesörü Earl K. Miller yaptığımız şeyin "aynı anda birden fazla iş yapmak" değil "görevler arasında geçiş yapmak" olduğunu söylüyor. Miller, beyin bu sırada "bir görevden diğerine jonglör gibi gidip geliyor" diyor. Görevler arasında her geçiş yaptığımızda sinir ağlarımızda da geçiş oluyor."Sinir ağlarındaki geçiş de zaman alıyor ve hatalara yol açıyor, beyniniz de bu hataları düzeltmek zorunda kalıyor" diye ekliyor.

Miller, sık sık görev değiştirildiğinde, bu esnada kullanılan sinir yollarının güçlenebileceğini, bunun da bu alışkanlığı sürdürme ihtimalimizi artırabileceğini belirtiyor. "Yani bir şeyi ne kadar çok yaparsanız, beyniniz de bunu sonradan o kadar çok yapıyor çünkü bunun gerçekleşmesini sağlayan devreleri ve bağlantıları güçlendiriyorsunuz."Bunun yerine, Miller tek bir işe odaklanmamız gerektiğini vurguluyor: "Her seferinde tek bir şeye odaklanırsanız, tüm o hataları ve boşa harcanan zamanı ortadan kaldırırsınız."Fakat bu, daha büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor: Görevler arasında geçiş yapmak maliyetliyse, beyin tek seferde ne kadar bilgi işleyebilir?Beyin kapasitesiİngiltere'deki University College London'dan (UCL) bilişsel sinirbilimci Prof. Nilli Lavie'ye göre insanların "sınırlı beyin kapasitesine" sahip olmasının nedeni beynin enerji kaynaklarının sınırlı olması. Dikkat ve Bilişsel Kontrolün Yük Teorisi'ni geliştiren profesör "Beyinde sabit bir sinir enerjisi seviyesi var ve bundan daha fazlasına ulaşamaz" diyor.Beynin ortalama bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık %2'sini oluşturduğunu ama vücudun oksijenden elde ettiği enerjinin yaklaşık % 20'sini tükettiğini söylüyor.

Lavie'nin teorisine göre dikkat dağıtabilecek unsurları görmezden gelme ve tek bir göreve odaklanma kabiliyetimiz görevin "algısal yüküne" bağlı. Ya da görev için beyninizin işlemesi gereken duyusal ya da fiziksel bilginin miktarına. "Birçok çalışmada, beynin dikkat dağıtıcı unsurlara verdiği tepkinin, dikkatinizi verdiğiniz görevde ne kadar bilgi işlemeniz gerektiğine bağlı olduğunu gösterdik" diyor."Zor veya karmaşık bir iş yaptığımızda, algısal kapasitemizin tamamını tüketebiliriz. Dikkatimizin odak noktasının dışında başka bir şeyi işlemek için çok az zaman kalır. Bu nedenle doğal olarak daha az dikkatimiz dağılır" diye açıklıyor."Dünyanın geri kalanına karşı istemsiz bir körlük ve sağırlık yaşayabiliriz" diyor. Fakat örneğin bulaşık yıkamak gibi beynimizin tüm kapasitesini kullanmadığı bir iş yaptığımızda dikkatimizin dağılması daha muhtemel.Lavie'nin araştırmaları ayrıca, aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmanın bizi dikkat dağılmasına karşı daha savunmasız hale getirebileceğini de ortaya koydu.Hepimizin beyninde, Lavie'nin söylemiyle, "yönetici müdür" gibi çalışan bir yürütücü kontrol fonksiyonu var. Bu fonksiyon, planlama yapmamızı, dikkatimizi odaklamamızı, talimatları hatırlamamızı ve birden fazla görevi aynı anda yürütmemizi sağlıyor."Yönetici kontrol fonksiyonuna aynı anda birden çok görev yapma talebi yüklerseniz, tamamen başka bir kaynaktan gelen dikkat dağıtıcılara karşı daha savunmasız hale geliyorsunuz" diyor. "Sınırlı algılama kapasiteniz, görevin kendisi yerine dikkat dağıtıcı unsurlar tarafından ele geçiriliyor." Duyulamayan goril Londra Üniversitesi Royal Holloway'deki Dikkat Laboratuvarını yöneten bilişsel psikolog Prof. Polly Dalton, dikkat eksikliğine bağlı işitme ve görme kaybını inceledi. Prof. Dalton bir deneyde, katılımcılardan birkaç kişinin parti hazırlığı yaptığı ve konuşunken birbirlerinin sözünü kestiği bir ses kaydını dinlemelerini istedi. Bir kadının sesine odaklanmalarını, bir erkeğin sesini ise görmezden gelmelerini istedi. Deney sırasında başka bir ses 19 saniye boyunca tekrar tekrar araya girip "Ben bir gorilim" dedi.Kadının sesine odaklananların yaklaşık %70'i bunu fark edemedi.Dalton'a göre bu durum, neye odaklanacağımız konusunda seçici olabilmenin, dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu bir dünyada konsantre kalabimek adına gerçekten çok önemli bir kabiliyet olduğunu gösteriyor. "Ancak aynı zamanda bu kabiliyet, bazen çevredeki değişikliklerin farkına varamamamıza yol açıyor" diyor.

Dalton, bir denge kurmamız gerektiğini söylüyor: "Dikkat dağıtıcı şeylere bir nebze açık olmak bizim için önemli." "Çok seçici olursak, dünyadaki önemli unsurları ve değişiklikleri fark edemeyiz."Ancak Lavie, bunun görevlerin niteliğine de bağlı olduğunu vurguluyor."İki görev de çok zorlayıcı değilse, aynı anda birden fazla iş yapmanın bir avantajı var. Geriye kalan kapasitenizin kontrolü sizde. Tamamen alakasız dikkat dağıtıcı unsurlar yerine, nereye yönlendireceğinize siz karar verebiliyorsunuz" diye açıklıyor. "Aynı anda iki görev yapmanız gerekiyorsa ve her ikisi de çok kolaysa, dikkatinizi odaklamanın mantıklı bir yolu olabilir" diyor.Miller "Beyinlerimiz, herhangi bir bilgi kırıntısının son derece önemli olabileceği bir ortamda evrimleşti" diye konuşuyor. "Çalıların hışırtısı, bir kaplanın size doğru atılmak üzere olduğu anlamına gelebilirdi." Fakat hayatta kalmamızı sağlayan evrimsel uyum, çağımızda dikkatimizi çekmek için yarışan tüm unsurlar yüzünden aşırı çalışıyor."Beyinlerimiz evrimleşirken bilgiye susamışlık da büyüdü. Fakat bu, etrafımızda çok fazla bilgi kaynağının bulunmadığı bir ortamda oldu. Şimdi ise çok fazla bilgi kaynağı var ve beynimiz böyle evrimleştiği için, elimizde olmadan her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz." Lavie de aynı fikirde."Artık sürekli potansiyel tehlike altında değiliz. Bu yüzden beynimizin önemli olduğunu düşündüğü şey cihazlarımızın bildirim sesleri."Odaklanmak için ne yapabiliriz?ABD'deki Washington Üniversitesi'nden Profesör Sophie Leroy, odaklanma yeteneğimizin gün içinde dalgalanmalar gösterdiğini söylüyor. Leroy, dikkatimizin dağılmasının performans yeteneğimiz üzerindeki etkisini inceliyor.BBC'nin CrowdScience podcastına konuşan Leroy "Bazen gerçekten çok iyi dinlenmiş oluyoruz ve yaptığımız işe gerçekten odaklanıyoruz. Bu da daha iyi ve daha hızlı işlem yapma yeteneğimizi artırıyor" diyor. Miller, en etkili stratejilerden birinin "dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak" olduğunu söylüyor."Tek bir işe odaklanmayı deneyebilirsiniz. 10 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabilmek için bir saat kurabilirsiniz" diyor ve ve beş dakikalık aralar vererek çalışmayı öneriyor.Dalton, "görsel talebi" azaltmanın, yani gözlerimizi kapatmanın bazen beynin diğer duyulara daha fazla dikkat etmesine de yardımcı olabileceğini söylüyor.Dalton, dikkatimizi pek kolay çekmeyen görevlerde, bir kağıda karalamalar yapmak veya stres giderici bir oyuncakla oynamak gibi hafif bir ikincil aktivitenin bazılarının odaklanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.Ayrıca "seçici dikkat" yöntemini kullanabileceğimizi, yani "şu anda önemli bilgilerin işlenmesine öncelik verme ve şu anda bizim için daha az önemli bilgileri ikinci plana atma yeteneği" geliştirebileceğimizi söylüyor.Geçtiğimiz günlerde e-posta bildirimlerini kapattı. "Birçoğumuz teknolojiyi nasıl kurduğumuz ve nasıl etkileşimde bulunduğumuz konusunda daha bilinçli olabiliriz" diyor. Haberlerimizi takip etmek için. BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .