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Motorola Moto G Play (2024) Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Motorola Moto G Play (2024) Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Motorola Moto G Play (2024) modelinin tasarımı ve bazı özellikleri sızıntılar sayesinde ortaya çıktı. Telefon, ekrana ortalanmış delikli bir ekran ve kalın çerçevelere sahip olacak. Arkasında iki daireli dikdörtgen bir kamera çıkıntısı bulunacak. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak görev yapacak. Snapdragon işlemciyle çalışacak olan telefonun 5G desteği belirsiz. Ayrıca, 6,5 inç FullHD+ 90Hz LCD ekran, 5.000 mAh batarya, 50MP ana kamera ve 8MP selfie kamerası gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun ABD'de 169 dolara satışa sunulması bekleniyor.

Motorola Moto G Play (2024) Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı
31.12.2023 - 14:29,
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Geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan Motorola Moto G Play'in (2023) 2024 versiyonlu bir halefi bekleniyor. Motorola henüz Moto G Play 2024 hakkında hiçbir şey açıklamadı. Ancak yine de bazı sızıntılar sayesinde telefonun nasıl gözükeceği ve bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

Moto G Play 2024 nasıl olacak?

Motorola Moto G Play (2024), ekrana ortalanmış delikli bir ekrana sahip ve beklendiği gibi kalın bir çerçeveye sahip. Arkasında iki daireli dikdörtgen bir kamera çıkıntısı var. Ancak diğeri flaş için olduğundan yalnızca birinde kamera bulunuyor. Hatırlatmakta fayda var ki Moto G Play 2023'ün üç arka kamerası vardı.

Motorola Moto G Play (2024) Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Motorola Moto G Play (2024) modelinde de sağ tarafta ses düğmesi ve güç tuşu, solda ise SIM kart yuvası bulunan düz çerçeveler yer alıyor. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak da görev yapacak. Akıllı telefonun alt kısmında bir USB-C bağlantı noktası, yanında bir mikrofon ve hoparlör, üst kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Motorola Moto G Play (2024) Snapdragon işlemciden güç alacak ancak 5G bağlantısını destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Akıllı telefon, Android 13 çalıştıracak ve 4 GB RAM ile 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Ancak belirtmekte fayda var ki muhtemelen daha fazla bellek seçeneği de olacak.

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Akıllı telefon, 6,5 inç boyutunda FullHD+ 90Hz LCD ekrana ve 15W şarj gücüne sahip 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Arkadaki ana kamerası 50MP sensör kullanacak, öndeki selfie kamerası ise 8MP sensör kullanacak.

Moto G Play (2024) birden fazla renkte gelecek. Sızdırılan görseller bize Safir mavisi versiyonunun olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun ABD'de 169 dolara mal olacağı söyleniyor ve gelecek ay resmiyete çıkması bekleniyor. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Akıllı telefonun özellikleri

ÖzellikDetaylarİşlemciSnapdragon işlemci (5G desteği belirsiz)İşletim SistemiAndroid 13RAM4 GB (Daha fazla seçenek olabilir)Depolama Alanı64 GB, genişletilebilirEkran6,5 inç FullHD+ 90Hz LCDBatarya5.000 mAh, 15W şarj gücüAna Kamera50MP sensörSelfie Kamerası8MP sensörRenk SeçenekleriSafir Mavisi ve muhtemelen diğer renklerFiyatABD'de 169 dolarÇıkış TarihiGelecek ay (beklenen)Türkiye'ye Geliş TarihiHenüz belli değil

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Motorola Moto G Play (2024) Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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