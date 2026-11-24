Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencileri, UNESCO ve Cologne Game Lab iş birliğinde düzenlenen uluslararası SOILSCAPE Güneydoğu Avrupa Hackathonu'nda birincilik elde etti.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen SOILSCAPE projesi çerçevesinde çevrim içi düzenlenen yarışmaya, üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri Furkan Erbilgin, Murat Kaşlı, Muhammed Emin Aksoy ve Alp Hasan Seçil geliştirdikleri ROOTDOCIA adlı oyunla katıldı.

Ekibe, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Demirel de bilimsel bilgi ve mentorlük desteği verdi.

Kırk sekiz saat süren hackathon kapsamında geliştirilen ROOTDOCIA, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kayalık Alanları'nı konu alıyor.

Toprak sağlığı ve kuraklıkla mücadeleye odaklanan mobil oyunda oyuncular, bir ağacın köklerini yönlendirerek su ve besin kaynaklarına ulaşmasını sağlıyor. Böylece ağacın yaşamını sürdürmesi ve büyümesi hedefleniyor.

Etkileşimli oyun mekanikleriyle toprak sağlığının ve ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çeken ROOTDOCIA, özgünlüğü, oynanabilirliği ve eğitimsel içeriğiyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan ekip, Cologne Game Lab'den oyun geliştirme desteği alma hakkı elde etti.

Öğrenciler ayrıca İtalya'da düzenlenecek SOILSCAPE Soils & Arts Festival'de projelerini uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulacak.