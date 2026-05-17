MTÜ'nün StructurAI+ Projesi Türkiye Birincisi

17.05.2026 16:03
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin yapay zeka destekli projesi, Ar-Ge Proje Pazarı'nda 1. oldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "StructurAI+" projesi, Anadolu Üniversiteler Birliği 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri'nde Türkiye birincisi oldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "StructurAI+: Yapay Zeka Destekli NDT-BIM Entegre Yapı Sağlık ve Karar Platformu" adlı proje, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri'nde derece elde etti.

Mühendislik ve Temel Bilimler alanında 358 projenin yarıştığı organizasyonda, MTÜ ekibinin projesi Akademisyen/Uzman kategorisinde 1.'lik ödülüne layık görüldü.Projenin yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen Eren üstlenirken, araştırmacı ekipte Dr. Öğr. Üyesi Cenk Fenerli ile Bilgisayar Mühendisi Sümeyye Korkmaz yer aldı.

Projede, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında bölgede yapılan saha incelemeleri ve performans analizlerinden elde edilen gerçek yapı verileri kullanıldı. Deprem sonrası hasar gören betonarme yapılarda gerçekleştirilen ultrases, Schmidt çekici, Windsor Probe ve karot testlerinden elde edilen veriler yapay zeka destekli analiz altyapısına aktarıldı.Geliştirilen platformun; tahribatsız test yöntemleri, yapay zeka algoritmaları ve Yapı Bilgi Modellemesi teknolojilerini aynı sistem altında birleştirdiği belirtildi. Sistem sayesinde mevcut yapı stokunun deprem risk analizlerinin daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli şekilde yapılabildiği ifade edildi.

Etkinlik süresince proje poster sunumu, dijital platform arayüzü ve tablet üzerinden yapılan canlı gösterimlerle tanıtıldı. Yapay zeka destekli analiz altyapısı ile BIM tabanlı risk haritalama yaklaşımı katılımcılar tarafından ilgi gördü.Ödül törenine katılan MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, proje ekibini tebrik etti. Ödülün ardından açıklamada bulunan proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esen Eren, "Böyle büyük bir organizasyonda 358 proje arasından sıyrılarak 1.'lik ödülü almak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu. Özellikle 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarından elde edilen gerçek veriler projemize çok önemli katkı sağladı" dedi.

Eren, projenin TÜBİTAK TEYDEB 1507 Ar-Ge Destek Programı kapsamında yürütüldüğünü, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile Malatya Teknokent tarafından desteklendiğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

