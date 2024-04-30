NASA, 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs internet hızına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

NASA, 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs internet hızına ulaştı

NASA, 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs internet hızına ulaştı

NASA, uzay aracının Dünya'ya geri aktardığı verileri 140 milyon mil uzaklıktan ortalama 25 Mpbs hız ile iletti.

30.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hızlı bir internet muhtemelen tüm teknoloji tutkunlarının ortak istekleri arasındadır. Günümüz internet sağlayıcılarından bazıları gerçekten yüksek hızlarda internet deneyimlerini bizlere sunabiliyor. Ancak her zaman bir şehir efsanesi olarak dillerden dile gezen "NASA internet hızı" hikayesi vardır. Bu haberimizde sizlere NASA'nın internet hızından veya kotasından bahsetmeyeceğiz. Fakat NASA 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs desek? İşte detaylar…

NASA internet hızı konusunda yeni bir çağ açıyor! 226 milyon kilometrede 25 Mpbs!

Bugün kullandığımız internetin ortalama hızı ne kadar? Geçtiğimiz yapılan araştırmalarda Türkiye'nin ortalama internet hızları belli oldu. Ülkemizin ortalama indirme yani download internet hızı 41.49 Mpbs olurken (sabit internetler için), ortalama yükleme yani upload hızı ise 11.10 Mpbs oldu. Araştırmanın diğer detaylarını merak ediyorsanız "buraya tıklayarak" ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

NASA, 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs internet hızına ulaştı

Şimdi ise konu tekrardan NASA'ya gelebilir. Karşılaştırma yapabilmeniz adına sizlerle Türkiye'nin ortalama verilerini paylaştık. Zira NASA, verileri 140 milyon mil (226 milyon kilometre) uzaklıktan Dünya'ya geri aktaran bir testte tam 25 Mbps hıza ulaştı. Peki konuyla ilgili test nasıl yapıldı?

Birinci şaşırtmadı! Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler belli oldu

Öncelikle test platformu aynı adı taşıyan bir asteroide doğru giden Psyche sondasına bindirildi. Devamında 11 Aralık tarihinde Psyche sondası yola çıktı. Uzay aracı ilk testi 19 milyon mil (30 milyon kilometre) uzaktayken yaptı ve NASA internet hızı olarak 267 Mpbs hıza ulaştı.

İkinci test ise biraz daha uzakta yani 140 milyon mil (226 milyon kilometre) uzakta yapıldı. Bu testte sondadan Dünya'ya uzay aracının yolculuk esnasında kaydettiği önemli mühendislik verilerinin gönderilmesi istendi. Yapılan testlerde NASA 140 milyon mil mesafedeki araçtan bu verileri toplamda ortalama 25 Mpbs hız ile aldı.

Peki siz NASA internet hızı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete

Uzay Aracı, Dünya, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs internet hızına ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: NASA, 226 milyon kilometre ötede 25 Mpbs internet hızına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement