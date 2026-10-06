NASA astronotu Deniz Burnham, Mart 2027'deki uzay görevi öncesi Adanalılara seslendi - Son Dakika
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NASA astronotu Deniz Burnham, Mart 2027'deki uzay görevi öncesi Adanalılara seslendi

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NASA astronotu Deniz Burnham, Mart 2027'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmeyi planladığı görev öncesi Adanalı hemşehrilerine mesaj gönderdi. Burnham, uzaydan anneannesi ve dedesine, Adanalı hemşehrilerine ve bütün dünyaya el sallayacağını söyledi.

Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini belirterek, "Uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" dedi.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğan NASA astronotu Deniz Burnham, ilk uzay görevine hazırlanıyor. Mart 2027'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesi planlanan Burnham, yaklaşık 7 ay sürecek görev öncesinde Türkiye'deki ailesine ve Adanalı hemşehrilerine mesaj gönderdi. Burnham, "Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan Expedition 76 için eğitim alıyorum. Küresel uzay keşfi açısından tarihi nitelikteki bu yılı kutlamak üzere sizleri ağırlamaktan büyük heyecan duyuyorum. Yalnızca hepiniz bir araya geldiğiniz için değil, aynı zamanda Türkiye'de bulunduğunuz için de. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdum ve çocukluğumdan çok güzel anılarım var. NASA olarak barışçıl ve şeffaf uzay keşfine adanmış, aynı vizyonu paylaşan ülkelerden oluşan, büyüyen uluslararası koalisyona katılması dolayısıyla Artemis Anlaşmaları'na imza atan 71. ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni gururla karşılıyoruz. Bu imza, keşif açısından olağanüstü geçen bir yılın en anlamlı kilometre taşlarından biri" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST vurgusu

Burnham, "NASA, ortaklarıyla birlikte neredeyse imkansızı başardı: Artemis II görevi kapsamında 4 astronotu Ay'ın çevresine gönderdi ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi çığır açan bilim misyonlarını başardı. NASA bu büyük uğraşları asla tek başına gerçekleştirmiyor. Türkiye gibi ülkeler, bu çabaya cesur bir vizyonun yanı sıra giderek güçlenen bir başarı birikimi de katıyor. Türkiye'nin uzay programını geliştirirken, bu büyük başarılara katkı sunduğuna; 2 astronotunu uzaya gönderdiğine ve ilk Ay görevi olan AYAP-1'in geliştirme çalışmalarında ilerleme kaydettiğine şahit oluyoruz. Ayrıca Türkiye'nin dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliklerinden ikisi olan TEKNOFEST ve Uluslararası Uzay Kongresi aracılığıyla küresel uzay topluluğunu bir araya getirdiğini de gördük" şeklinde konuştu.

"Uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşehrilerime el sallayacağım"

Burnham, "Sözlerimi tamamlarken, bu buluşmayı benim için özellikle anlamlı kılan daha kişisel bir bağı paylaşmak istiyorum" dedi. Konuşmasına Türkçe devam eden Burnham, "Benim Aynur anneannem Eceabatlı, Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı, tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Adanalı hemşehrilerime el sallayacağım"

Burnham, "Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacağım. Uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" dedi. Burnham, "NASA adına, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katılırken karşılamaktan onur duyuyor, önümüzdeki yıllarda başaracaklarımızı heyecanla bekliyoruz" diyer konuştu.

Kaynak: İHA
TeknolojiGüncelUzayNASASon Dakika

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