NASA, The Lost Universe adlı oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor

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NASA, yeni Pen & Paper tarzı bilim kurgu RPG (Rol Yapma) oyunu The Lost Universe'i ücretsiz olarak yayınladı. Bu oyun, oyuncuları gizemli bir hikayeye dahil ederek uzay hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyor. Hubble Uzay Teleskobu'nun da yer aldığı bu oyun, dört ila yedi kişilik gruplar için tasarlandı. İşte ayrıntılar…

Nasa, The Lost Universe oyununu ücretsiz dağıtıyor

The Lost Universe, oyuncuları Aldastron şehrinde, Exlaris gezegeninde başlayan gizemli bir maceraya sürüklüyor. Oyuncular, bu oyunun karakterleri olarak, kaybolan bilim insanları ve astronomların sırrını çözmeye çalışacaklar.

Hubble Uzay Teleskobu'nun unutulmuş olduğu bir dünyada, oyuncuların karşısına çıkacak kötü karakterleri yenmeleri gerekecek. The Lost Universe geleneksel masaüstü RPG oyunları gibi kalem, kağıt ve zarlar kullanılarak oynanıyor.

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Nasıl indirilir?

Oyun, seviye yedi ile on arasında değişen karakterler için uygun ve bir seferde üç ila dört saatte tamamlanabilir. Oyuncular, resmi web sitesinden veya buradan Aldastron şehrinin haritasını indirebilirler. The Lost Universe tamamen ücretsizdir ve NASA'nın resmi web sitesinden indirilebilir.

Oyunun hikayesi ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için NASA'nın The Lost Universe sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu oyun, bilim kurgu ve rol yapma oyunlarına meraklı kişiler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bu oyunun yayınlanmasıyla NASA, uzay hakkındaki ilgiyi artırmayı ve RPG hayranlarına yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. The Lost Universe, hem eğitici hem de eğlenceli bir içerikle oyunculara uzay bilimini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Peki siz NASA'nın bu oyunu ücretsiz dağıtması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.