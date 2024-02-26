Netflix Mart 2024 Takvimi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Netflix Mart 2024 Takvimi

Netflix Mart 2024 Takvimi

Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, Mart 2024'te yayınlayacağı yeni içerikleri duyurdu. Zamana Karşı, İrlanda Rüyası, Romantik Hırsız gibi filmler ve Chicken Nugget, Huzur İçinde Yat, Erkek Aklı gibi diziler önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek.

26.02.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Abonelerini memnun etmek için birçok yeni film ve dizi sunan Netflix, önümüzdeki ay neler yayınlayacak? İşte Netflix Mart 2024 takvimi…

Netflix Mart 2024 takvimi

Netflix, önümüzdeki ay birçok yeni içerik sunacak. Listeye baktığımızda dünyaca ünlü film Zamana Karşı'nın 14 Mart'ta kütüphaneye dahil olacağını görüyoruz. İrlanda Rüyası filmi ise 15 Mart'ta seyirciye sunulacak.

Öte taraftan Chicken Nugget (1. sezon), Romantik Hırsız, Huzur İçinde Yat, Dönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk Savaş, Erkek Aklı ve Think Like a Man Too gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek içerikler arasında yer alıyor.

Netflix'te büyük ayrılık! Yüksek bütçeli filmler…

Netflix kütüphanesine Mart 2024'te eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;

İçerikDizi/ FilmTarihAníkúlápó: Hayaletin Doşuğu (1. sezon)Dizi1 MartBeverly Hills NinjaFilm1 MartSalak ile Avanak: Geri DönüyorFilm1 MartFury (1. sezon)Dizi1 MartYasal Meseleler (1. sezon)Dizi1 MartMy Little Pony: Masalını Anlat (2. sezon)Çizgi Dizi1 MartBenim Adım Loh KiwanFilm1 MartBir Astronotun Sonsuz YolculuğuFilm1 MartSomebody Feed Phil (7. sezon)Belgesel1 MartÜvey KardeşlerFilm1 MartErkek AklıFilm1 MartThink Like a Man TooFilm1 MartThe Netflix SlamCanlı Yayın2 MartHot Wheels: Hadi Yarışalım (1. sezon)Çizgi Dizi2 MartHannah Gadsby: Gender AgendaStand-up2 MartSorunlu Genç EndüstrisiMini Dizi5 MartSupersex (1. sezon)Dizi6 MartSinyalMini Dizi7 MartDamselFilm8 MartBlown Away (4. sezon)Dizi8 MartQueen of Tears (1. sezon)Dizi9 MartEye Love You (1. sezon)Dizi10 MartYoung Royals (3. sezon)Dizi11 MartSteve Trevino: Simple ManStand-up12 MartDönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk SavaşMini Dizi12 MartMaceracılar (1. sezon)Dizi13 MartZamana KarşıFilm14 MartRomantik HırsızFilm14 MartGirls5Eva (3. sezon)Dizi14 MartRed Ollero: Mabuhay Is A LieStand-up14 MartChicken Nugget (1. sezon)Dizi15 Martİrlanda RüyasıFilm15 MartOutreau Davası: Bir Fransız KabusuMini Dizi15 MartYoung Royals (3. sezon)Dizi18 MartBrian Simpson: Live from the MothershipStand-up19 MartÖlümsüz Divalar (2. sezon)Dizi19 Mart3 Cisim Problemi (1. sezon)Dizi21 MartBuying Beverly Hills (2. sezon)Dizi22 MartGabby'nin Hayal Evi (9. sezon)Dizi25 MartHuzur İçinde YatFilm27 MartAhit: Musa'nın Hikayesi (1. sezon)Dizi27 MartYa Bu Pasta mı? Değil mi? (3. sezon)Dizi29 MartDehşet YolcularıFilm29 MartUpcoming Kapil Sharma's Comedy Show (1. sezon)Dizi29 Mart

Kaynak: Shiftdelete

Dizi, Belgesel, Dizi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix Mart 2024 Takvimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin
    20:24 İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin

    Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.

  • Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme
    19:21 Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

  • Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
    18:58 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde.

  • Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
    18:47 Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

    Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.

  • Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    18:28 Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.

  • Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
    18:00 Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

    31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.

  • Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
    17:30 Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

    Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

  • Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi
    17:30 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.

  • Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak
    17:30 Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 21:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: Netflix Mart 2024 Takvimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement