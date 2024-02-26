Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Abonelerini memnun etmek için birçok yeni film ve dizi sunan Netflix, önümüzdeki ay neler yayınlayacak? İşte Netflix Mart 2024 takvimi…
Netflix Mart 2024 takvimi
Netflix, önümüzdeki ay birçok yeni içerik sunacak. Listeye baktığımızda dünyaca ünlü film Zamana Karşı'nın 14 Mart'ta kütüphaneye dahil olacağını görüyoruz. İrlanda Rüyası filmi ise 15 Mart'ta seyirciye sunulacak.
Öte taraftan Chicken Nugget (1. sezon), Romantik Hırsız, Huzur İçinde Yat, Dönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk Savaş, Erkek Aklı ve Think Like a Man Too gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek içerikler arasında yer alıyor.
Netflix'te büyük ayrılık! Yüksek bütçeli filmler…
Netflix kütüphanesine Mart 2024'te eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Netflix Mart 2024 Takvimi - Son Dakika Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde. Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak. Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu. 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı. Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
İçerikDizi/ FilmTarihAníkúlápó: Hayaletin Doşuğu (1. sezon)Dizi1 MartBeverly Hills NinjaFilm1 MartSalak ile Avanak: Geri DönüyorFilm1 MartFury (1. sezon)Dizi1 MartYasal Meseleler (1. sezon)Dizi1 MartMy Little Pony: Masalını Anlat (2. sezon)Çizgi Dizi1 MartBenim Adım Loh KiwanFilm1 MartBir Astronotun Sonsuz YolculuğuFilm1 MartSomebody Feed Phil (7. sezon)Belgesel1 MartÜvey KardeşlerFilm1 MartErkek AklıFilm1 MartThink Like a Man TooFilm1 MartThe Netflix SlamCanlı Yayın2 MartHot Wheels: Hadi Yarışalım (1. sezon)Çizgi Dizi2 MartHannah Gadsby: Gender AgendaStand-up2 MartSorunlu Genç EndüstrisiMini Dizi5 MartSupersex (1. sezon)Dizi6 MartSinyalMini Dizi7 MartDamselFilm8 MartBlown Away (4. sezon)Dizi8 MartQueen of Tears (1. sezon)Dizi9 MartEye Love You (1. sezon)Dizi10 MartYoung Royals (3. sezon)Dizi11 MartSteve Trevino: Simple ManStand-up12 MartDönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk SavaşMini Dizi12 MartMaceracılar (1. sezon)Dizi13 MartZamana KarşıFilm14 MartRomantik HırsızFilm14 MartGirls5Eva (3. sezon)Dizi14 MartRed Ollero: Mabuhay Is A LieStand-up14 MartChicken Nugget (1. sezon)Dizi15 Martİrlanda RüyasıFilm15 MartOutreau Davası: Bir Fransız KabusuMini Dizi15 MartYoung Royals (3. sezon)Dizi18 MartBrian Simpson: Live from the MothershipStand-up19 MartÖlümsüz Divalar (2. sezon)Dizi19 Mart3 Cisim Problemi (1. sezon)Dizi21 MartBuying Beverly Hills (2. sezon)Dizi22 MartGabby'nin Hayal Evi (9. sezon)Dizi25 MartHuzur İçinde YatFilm27 MartAhit: Musa'nın Hikayesi (1. sezon)Dizi27 MartYa Bu Pasta mı? Değil mi? (3. sezon)Dizi29 MartDehşet YolcularıFilm29 MartUpcoming Kapil Sharma's Comedy Show (1. sezon)Dizi29 Mart
Son Dakika › Teknoloji › Netflix Mart 2024 Takvimi - Son Dakika
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
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