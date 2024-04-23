Mayıs 2024'te Netflix Kütüphanesine Yeni Eklenecek Animeler - Son Dakika
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Teknoloji

Mayıs 2024'te Netflix Kütüphanesine Yeni Eklenecek Animeler

Mayıs 2024\'te Netflix Kütüphanesine Yeni Eklenecek Animeler

Netflix, kütüphanesini yeni ve taze içerikler ile genişletmeye devam ediyor. Mayıs 2024'te kullanıcılarına sunacağı animeler arasında T.P Bon, Blood of Zeus, Pokémon Horizons: The Series, My Oni Girl, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Dr. Stone ve Garouden: The Way of the Lone Wolf bulunuyor.

23.04.2024 23:09
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Netflix, kütüphanesini yeni ve taze içerikler ile genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, önümüzdeki ay birçok dizi ve filmi kullanıcılarına sunacak. Peki listedeki animeler neler? İşte Mayıs 2024'te Netflix kütüphanesine yeni eklenecek animeler…

Netflix kütüphanesine yeni eklenecek animeler (Mayıs 2024)

Netflix, standart dizi ve filmlerin yanı sıra animeleri de eksik etmiyor. Diğer içeriklere kıyasla daha az sayıda olmasına rağmen kullanıcıların talepleri de göz ardı edilmiyor. Bu talepler doğrultusunda Netflix, önümüzdeki ay birkaç animeyi daha kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor.

Mayıs 2024'te Netflix Kütüphanesine Yeni Eklenecek Animeler

Paylaşılan listeye baktığımızda 2 Mayıs'ta macera ve dram türündeki T.P Bon animesinin yayınlanacağını görüyoruz. Blood of Zeus 2. sezonu ise 9 Mayıs'ta anime severlere sunulacak. Bir sonraki gün Pokémon Horizons: The Series (2. part) kütüphaneye eklenecek.

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24 Mayıs'ta ise My Oni Girl (2024) animesi yayınlanacak. Öte yandan listede Jujutsu Kaisen (1. sezon), Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Dr. Stone (tüm sezonlar) ve Garouden: The Way of the Lone Wolf (1. sezon) da bulunuyor fakat bunlar için net bir tarih yok.

Mayıs 2024'te Netflix kütüphanesine eklenecek animeler şu şekilde sıralandı;

AnimeTürTarihT.P Bon (1. sezon)Macera, dram2 Mayıs 2024Blood of Zeus (2. sezon)Aksiyon, macera9 Mayıs 2024Pokémon Horizons: The Series (2. part)Aksiyon, macera10 Mayıs 2024My Oni Girl (2024)Macera, dram, romantik24 Mayıs 2024Jujutsu Kaisen (1. sezon)Aksiyon, maceraMayıs 2024Jujutsu Kaisen 0: The MovieAksiyon, maceraMayıs 2024Dr. Stone (tüm sezonlar)Aksiyon, maceraMayıs 2024Garouden: The Way of the Lone Wolf (1. sezon)Dövüş sanatlarıMayıs 2024

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix kütüphanesine eklenmesini istediğiniz bir anime var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mayıs 2024'te Netflix Kütüphanesine Yeni Eklenecek Animeler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayıs 2024'te Netflix Kütüphanesine Yeni Eklenecek Animeler - Son Dakika
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