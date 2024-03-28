New York, Sürücüsüz Taksi Uygulamasına Geçiyor

Teknoloji

New York yönetimi, geçtiğimiz günlerde sürücüsüz taksi uygulamasını resmi olarak devreye sokacaklarını açıkladı. Fakat ilk etapta uygulamanın yalnızca test aşamasında olacağı söylenirken, her ne olursa olsun aracın içinde güvenliği sağlamak adına gerçek bir sürücü bulundurulmasının zorunlu kılınacağı belirtiliyor.

Şehirde oldukça heyecan yaratan bu haber, birçok teknoloji firmasını da harekete geçirmiş durumda. Yakın zamanda New York sokaklarında benzersiz otonom araçlar görebileceğimiz belirtiliyor. Ancak daha önce San Francisco'da hayata geçirilen bu sistemin, çeşitli tehlikeler yaratabileceğini iddia edenler de var. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

New York, sürücüsüz taksi sistemine geçiyor

Şehir yönetiminin trafiğe çıkacak sürücüsüz araçları yoğun bir incelemeden geçireceğinin altı çizilirken, yolcu güvenliğinin ön plana alınacağının garantisi verildi. New York Valisi Eric Adams konuyla ilgili yaptığı son açıklamada bu teknolojinin er ya da geç hayatımıza gireceğini, bu nedenle gelecek için şimdiden hazırlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca Adams otonom sürüş teknolojilerini New York için sunmak isteyen firmaların, bu teknolojilerini daha önce başka yerde denemiş olmalarının zorunlu bir kriter olacağını söyledi. Fakat geçtiğimiz günlerde Amerika'da sürücüsüz bir otomobilin karıştığı kaza, ülkede bu teknolojiye verilen desteği gözle görülür şekilde azaltmış durumda.

Sürücüsüz taksilerin Amerikan Motorlu Araçlar Kurumu'nun detaylı bir güvenlik testinden de geçeceği söylenirken, bu taksilerin standart olanlara oranla nasıl bir ücretlendirme yapacağı şimdiden merak konusu oldu. New York halkı yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla karşılarken, bazı aktivist grupların bu teknoloji hakkında çeşitli protestolar yapacağı da öne sürülüyor.

Tam otonom sürüş tüm Tesla kullanıcıları için geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz sürücüsüz bir taksiye binmek ister miydiniz? Sizce bu teknoloji başarılı olabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.