Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Nintendo Switch, 2017 yılında kaderine terk edilen el konsolu pazarına adeta bir can suyu olarak satışa çıktı. Cihaz öylesine beğenildi ki dünya genelinde 129 milyondan fazla satışıyla tarihin en çok satan konsollarından biri olmayı başardı. Tabii böylesine başarılı bir konsolun devam modeli de fazlasıyla merak ediliyor. Son raporlar Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ve fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Nintendo Switch 2 özellikleri, tanıtım tarihi ve fiyatı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen GamesIndustry.biz tarafından paylaşılan son rapora göre Nintendo Switch 2 bu yıl içinde satışa çıkacak. Son raporlar spesifik bir tanıtım tarihi vermese de önceki sızıntıları göz önüne alarak 24 Eylül 2024'ün bu iş için fazlasıyla uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Konsolun fiziksel ve dijital olmak üzere iki versiyonla satışa çıkması bekleniyor. Burada dijital sürümün 400, standart modelinse 449 dolarlık fiyatlardan satılacağı söyleniyor.

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Yaklaşan Nintendo Switch 2'nin işlemcisi hakkında yeni detaylar geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Buna göre cihaz 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan MediaTek bir işlemciden güç alacak.

Nintendo, Switch 2 konsolunda da bir önceki modele benzer bir yol izleyecek. Zira son raporlar modelin kullanıcıların OLED beklentilerin aksine LCD panelle geleceğini iddia ediyor. Eğer iddialar doğruysa ürün çıkış yaptıktan birkaç yıl sonra OLED sürümünü görmemiz kuvvetle muhtemel.

Burada çok önemli bir detayın olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira söylentilere göre Nintendo, yaklaşan konsolun bir de Pro sürümü üzerinde uzun süre çalıştı. Ancak geliştirme sürecinde meydana gelen çeşitli aksaklıklar sonucunda bu modeli rafa kaldırdı. Yani maalesef, oyuncular konsolun Pro versiyonunu deneyimleme imkanı bulamayacak.

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