Nothing Phone (2a), ChatGPT widgetlarını içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesini aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Nothing Phone (2a), ChatGPT widgetlarını içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesini aldı

Nothing Phone (2a), ChatGPT widgetlarını içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesini aldı

Nothing Phone (2a) modeli, daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Nothing OS 2.5.5a güncellemesiyle ChatGPT widgetlarını içeren güncellemeyi aldı. Şirket, yapay zeka araçlarını cihazlarına entegre etmeye başlayan diğer telefon üreticileri gibi ChatGPT'yi kullanıcılarına sunuyor. Güncelleme ile birlikte hızlı ve kolay erişim için ChatGPT widgetları, sesli komut özelliğiyle sesli görüşme başlatma ve geliştirilmiş kamera özellikleri gibi yenilikler getiriliyor.

03.05.2024 11:18
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Uzun zamandır bilindiği üzere Nothing, ChatGPT eklentisini cihazlarına entegre etmek için bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay Phone (2) modeli için bu güncellemeyi yayınlayan şirket, bir gün önce Phone (1) modeli için yayınladı. Ortaya çıkan son duyurulara göre şimdi de daha uygun fiyatlı model olan Nothing Phone (2a) ChatGPT eklentisini içeren Nothing OS 2.5.5.a güncellemesini alıyor. İşte Phone (2a) güncelleme detayları…

Nothing Phone (2a), ChatGPT widgetlarını içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesini aldı

Yapay zekanın gücü artık her alanda yerini bulmaya başlarken, Samsung ve Google başta olmak üzere telefon üreticileri de ChatGPT tarzı yapay zeka araçlarını cihazlarına entegre etmeye başladı. Bir süredir gözler Nothing'in getireceği ChatGPT widgetlarındaydı. Şimdiye kadar iki telefon modeline ve Nothing Ear ve Ear (a) modellerine yayınlanan güncelleme şimdi de Nothing OS 2.5.5.a olarak Phone (2a) kullanıcıları için yayınlandı.

Nothing Phone (2a), ChatGPT widgetlarını içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesini aldı

Android için ChatGPT uygulamasını indirerek widgetlara erişim sağlayabileceğinizi belirten şirket, ana ekrandan ChatGPT widgetlarına hızlı ve kolay erişim, ChatGPT ile sesli görüşme başlatmak için sesli komut özelliği, ve geliştirilmiş kamera özellikleri gibi yenilikleri güncelleme ile getiriyor.

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İşte 19.999 TL fiyat etiketiyle satışta olan Phone (2a) için yayınlanan Nothing OS 2.5.5.a güncellemesi ile gelen yeni özellikler:

ChatGPT Entegrasyonu

ChatGPT ile sesli görüşme başlatmak için Nothing X uygulamasında yeni hareket seçeneği. Nothing Ear ve Nothing Ear (a) aracılığıyla çalışır.

Ana ekranınızdan hızlı ve kolay erişim için yeni ChatGPT widget'ları eklendi.

İçeriği doğrudan ChatGPT'deki yeni bir sohbete yapıştırmak için ekran görüntüsüne ve pano açılır penceresine bir düğme eklendi.

Kamera

Daha düşük sıcaklıklarda beyaz dengesini ve renk yanlılığını ayarlayarak ana geniş açılı kamerada optimize edilmiş renk tutarlılığı.

Belirli kullanıcı cilt tonlarını eşleştirerek HDR sahnelerinde iyileştirilmiş portre parlaklığı.

HDR kompozisyon stratejilerini optimize ederek portre modundaki anormal gürültü sorunları çözüldü.

CPU planlama stratejilerini ayarlayarak kamera uygulaması açma performansı iyileştirildi.

Diğer optimizasyonlar

Pil widget'ında pil seviyelerinin görsel gösterimi optimize edildi.

Aramalar ve bildirimler için titreşimlerin etkin kalmasını sağlamak üzere geliştirilmiş güç tasarrufu modu.

Otomatik parlaklık için daha akıllı aydınlatma ayarları sağlayan yapay zeka destekli bir algoritma entegre edildi.

Daha güvenilir bağlantılar sağlamak için iyileştirilmiş çağrı kararlılığı.

Hızlı Ayarları genişletmek için aşağı kaydırırken artan akıcılık.

Boşta kaldıktan sonra cihazın kilidini açarken geliştirilmiş akışkanlık.

Android Auto'ya bağlanırken karşı tarafın arayanı duyamaması sorunu çözüldü.

Yazılım dağıtımları resmi duyurulara göre kademeli olarak gerçekleştiğinden, tüm cihazlar yeni güncellemeyi aynı anda alamayacak. Peki ya sizin telefonunuz güncellemeyi aldı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Nothing Phone (2a), ChatGPT widgetlarını içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesini aldı - Son Dakika

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