 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nothing Phone (2a) ile uygun fiyatlı bir model geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nothing Phone (2a) ile uygun fiyatlı bir model geliyor

Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında ışıklı bir arka tasarıma sahip telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nothing, uygun fiyatlı bir modelle sahne almak istiyor. Kaynaklara göre, Nothing Phone (2a) olarak adlandırılan cihaz, MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisi, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 50 MP çift kamera kurulumu ve Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile gelecek. Fiyatının yaklaşık 400 dolar olması bekleniyor.

Nothing Phone (2a) ile uygun fiyatlı bir model geliyor
17.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında ışıklı bir arka tasarıma sahip telefonlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Nothing, uygun fiyatlı bir modelle sahne almak istiyor. Beklenen cihaza ait sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Nothing Phone (2a) ile arka tasarımı değişiyor

Son dönemde uygun fiyatlı Nothing modeli hakkında sızıntı bilgiler artmaya başladı. Dün modelin işlemcisi belli olmuştu. Bugün isabetli sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, cihazın görüntülerini ve temel özelliklerini paylaştı.

Nothing Phone (2a) ile uygun fiyatlı bir model geliyor

Kaynakların Nothing Phone (2a) olarak adlandırdığı model MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisi ile sahne alacak. 4nm üretimden geçen işlemci 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510'a yer veren 7200 Ultra, grafik kanadında Mali-G610 GPU'yu kullanıyor.

Android 14'lü Nothing OS 2.5'in çıkış tarihi belli oldu!

Arka tarafta 50 Megapiksellik çift kamera kurulumu yer alacak. 8 GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak olan Nothing modeli, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile kutudan çıkacak. Kaynağa göre cihazın fiyatı ise yaklaşık 400 dolar olacak.

İşte tüm bilinenler;

Ekran: 120Hz OLED panel

İşlemci: Dimensity 7200

RAM ve depolama: 8/128GB

Ana kamera: 50MP dual camera setup

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5

Yenilikler: Yeni arka tasarım, Yeniden Tasarlanan Glif

Fiyat: 400 dolar

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Phone (2a) ile uygun fiyatlı bir model geliyor - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Nothing Phone (2a) ile uygun fiyatlı bir model geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement