Nvidia, GeForce GTX Serisini Emekliye Ayırdı

Son günlerde ulaştığı marka değeri konusunda adından söz ettiren Nvidia, yıllardır birçok oyuncunun kullandığı GeForce GTX serisi için bir kararını açıkladı.
GeForce GTX serisi emekliye ayrıldı
Son zamanlarda yapay zeka teknolojisiyle büyük bir ivme kazanan Nvidia, geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 16 serisi grafik kartlarının üretimini tamamen sonlandırdı. Bu kararla birlikte, GTX 1660S, GTX 1660, GTX 1650 ve GTX 1630 gibi kartlar, mevcut stoklar tükenene kadar artık temin edilemeyecek. Piyasadaki GTX 16 serisi envanterinin yaklaşık üç ay içinde tükenmesi bekleniyor ve Nvidia artık odak noktasını sadece GeForce RTX serisine çeviriyor.
Nvidia, RTX adını, ışın izleme teknolojisiyle tanıştırdığı RTX 20 serisiyle hayatımıza sokmuş, ardından RTX 30 ve RTX 40 serilerini piyasaya sürmüş ve şu anda da RTX 50 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın son dönemdeki önemli bir hamlesi ise Nvidia Kontrol Paneli ve GeForce Experience yazılımlarını birleştirmesi oldu. Bu birleşim, kullanıcılara bilgisayarlarını en son sürümlerle güncellemenin yanı sıra GeForce NOW, Broadcast ve Omniverse gibi uygulamaları hızlıca yükleyebilme imkanı sunuyor.
Yeni yazılım, oyun tutkunlarına ve içerik üreticilerine yönelik olarak tasarlanmış birleşik bir GPU kontrol merkezi sunuyor. Bu merkez, oyun ve sürücü ayarlarını tek bir yerden kolayca yönetme imkanı sağlarken, GeForce RTX kullanıcıları için yenilikçi yapay zeka destekli filtreler gibi güçlü oyun kayıt araçlarına, performans izleme katmanlarına ve oyun geliştirme filtrelerine kolay erişim sağlıyor.
Nvidia'nın bu yeni beta sürümü, mevcut uygulamalardaki önemli özellikleri bir araya getirirken, kullanıcı deneyimini optimize ediyor ve oyun ile yaratıcılık deneyimlerini artırmak için yeni RTX özellikleri sunuyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Freestyle Filtreleri gibi yeni özellikleri de içeriyor. RTX HDR ile HDR ekranlarda SDR oyunlara sorunsuz bir şekilde HDR eklenirken, RTX Dynamic Vibrance, oyunlardaki görsel netliği artırmak için Nvidia Kontrol Paneli Dijital Vibrance özelliğini geliştiriyor.
Son Dakika › Teknoloji › Nvidia, GeForce GTX Serisini Emekliye Ayırdı - Son Dakika
Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Samsung'dan aşina olduğumuz dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumunu kullanacak. Ayrıca cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle gelecek ve ekim ayında tanıtılacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kariyer Merkezi'nin 5 yılda yaptığı çalışmaları anlattı. 38 bin kişi müracaat etti, 25 bin kişi iş veya kursa yönlendirildi, 14 bin kişi eğitim aldı ve 6 bin kişiye istihdam sağlandı. Seçer, yeni dönemde 'İstihdam ve Kariyer Kampüsü' kuracaklarını ve dijital imkanları kullanarak Mersin'in tanıtımını yapacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile birlikte Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.
OpenAI, Elon Musk'ın ChatGPT şirketini eleştirmesine yanıt olarak, Musk'ın şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemek için gereken kaynakları finanse etmek için para kazanması gerektiğini kabul ettiğini gösteren e-postaları yayınladı.
BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu.
Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?