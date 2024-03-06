Nvidia, GeForce GTX Serisini Emekliye Ayırdı

Teknoloji

Son günlerde ulaştığı marka değeri konusunda adından söz ettiren Nvidia, yıllardır birçok oyuncunun kullandığı GeForce GTX serisi için bir kararını açıkladı.

GeForce GTX serisi emekliye ayrıldı

Son zamanlarda yapay zeka teknolojisiyle büyük bir ivme kazanan Nvidia, geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 16 serisi grafik kartlarının üretimini tamamen sonlandırdı. Bu kararla birlikte, GTX 1660S, GTX 1660, GTX 1650 ve GTX 1630 gibi kartlar, mevcut stoklar tükenene kadar artık temin edilemeyecek. Piyasadaki GTX 16 serisi envanterinin yaklaşık üç ay içinde tükenmesi bekleniyor ve Nvidia artık odak noktasını sadece GeForce RTX serisine çeviriyor.

Nvidia, RTX adını, ışın izleme teknolojisiyle tanıştırdığı RTX 20 serisiyle hayatımıza sokmuş, ardından RTX 30 ve RTX 40 serilerini piyasaya sürmüş ve şu anda da RTX 50 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın son dönemdeki önemli bir hamlesi ise Nvidia Kontrol Paneli ve GeForce Experience yazılımlarını birleştirmesi oldu. Bu birleşim, kullanıcılara bilgisayarlarını en son sürümlerle güncellemenin yanı sıra GeForce NOW, Broadcast ve Omniverse gibi uygulamaları hızlıca yükleyebilme imkanı sunuyor.

Yeni yazılım, oyun tutkunlarına ve içerik üreticilerine yönelik olarak tasarlanmış birleşik bir GPU kontrol merkezi sunuyor. Bu merkez, oyun ve sürücü ayarlarını tek bir yerden kolayca yönetme imkanı sağlarken, GeForce RTX kullanıcıları için yenilikçi yapay zeka destekli filtreler gibi güçlü oyun kayıt araçlarına, performans izleme katmanlarına ve oyun geliştirme filtrelerine kolay erişim sağlıyor.

Nvidia'nın bu yeni beta sürümü, mevcut uygulamalardaki önemli özellikleri bir araya getirirken, kullanıcı deneyimini optimize ediyor ve oyun ile yaratıcılık deneyimlerini artırmak için yeni RTX özellikleri sunuyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Freestyle Filtreleri gibi yeni özellikleri de içeriyor. RTX HDR ile HDR ekranlarda SDR oyunlara sorunsuz bir şekilde HDR eklenirken, RTX Dynamic Vibrance, oyunlardaki görsel netliği artırmak için Nvidia Kontrol Paneli Dijital Vibrance özelliğini geliştiriyor.