Nvidia, Google\'a Gemma teknolojisine destek verecek

Teknoloji

Son günlerin çok konuşulan şirketlerinden Nvidia, bu kez Google'a yeni Gemma teknolojisine vereceği destek ile gündeme geldi. Düşük hacme sahip yapay zekalı bir dil modeli olarak tanımlanan teknoloji, rakiplerine göre çok daha az işlem gücü gerektirirken, aynı zamanda ileri seviye bir performans sunacak.

Google Gemma'da kullanılacak olan yeni nesil algoritmaları, Nvidia'nın üst düzey grafik kartları ile optimize etmeye karar vermiş gibi görünüyor. Dev şirketler arasındaki bu iş birliğinin, iki taraf için de oldukça karlı olacağı iddia edilmekte. İşte tüm detaylar…

Nvidia, Gemma için devrede!

Nvidia'nın Gemma teknolojisinin performansını önemli ölçüde artıracağı konuşulurken, bunun karşılığından şirketin Google'dan büyük bir meblağ ücret alacağı söyleniyor. Fakat son dönemde sürekli hale gelen bir stok sorunu yaşayan firmanın, bu yüksek işçilik gerektiren grafik kartlarını zamanında yetiştirip yetiştiremeyeceği ise merak konusu oldu.

Ek olarak, Gemma'nın altyapısında fiziki olarak Nvidia grafik kartlarının bulunmasının, kullanıcıların kişisel gizlilik ve güvenliklerinin de daha transparan şekilde izleneceği anlamına geldiği söyleniyor. Fakat Google'ın bu kararı gerçekten kullanıcıları düşündüğü için mi, yoksa başka sebeplerden dolayı mı verdiğini önümüzdeki zamanda göreceğiz.

Microsoft, Nvidia'ya bağımlılığını azaltıyor!

Microsoft'un Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak için çeşitli girişimlere girdiği bu dönemde, Google'ın bunun tam tersi bir yol izleyerek en yeni teknolojilerinde bile şirketle uzun süreli iş birliklerini gitmesi kafaları karıştırdı. Hangi yaklaşımın daha doğru olduğunu ise zaman içinde göreceğiz. Ancak günün sonunda tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını temenni ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uygulamakta olduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.