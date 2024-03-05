Son dönemlerde piyasa değerinin giderek yükselmesi ile gündemden düşmeyen yarı iletken devi NVIDIA, yeni ekran kartları ile karşımıza çıkıyorken bir yandan eski olarak gördüğü modellerin üretimini sonlandırıyor.
Geçtiğimiz senenin ortalarında RTX 3060 Ti ekran kartını üretmeyi bırakan NVIDIA, şimdi ise GTX 1650 ve GTX 1630 üretimi için durdurma kararı aldı.
NVIDIA GTX 1650 ve GTX 1630 üretimi sonlandı
NVIDIA, geçen senenin sonlarında yaptığı açıklama doğrultusunda sırasıyla 2019 ve 2022 yıllarında piyasaya sürdüğü GTX 1650 ve GTX 1630 ekran kartlarını bu hafta itibariyle üretmeyi durdurdu. Buna göre marka, Turing mimarisine sahip bu kart modelleri için daha fazla stok sağlamayacak. Modeller, mevcut stoklar tükenene kadar raflarda yer alacak.
NVIDIA, söz konusu ekran kartlarının üretimini durdurmuş olsa da sürücü desteği sunmaya devam edecek. Zira şirket, 2013'te piyasaya sürdüğü GTX 700 serisi için bile hala daha güncelleme yayınlıyor. Bu bağlamda GTX 1650 ve GTX 1630 için daha zaman olduğunu söyleyebiliriz.
Steam Deck'e rakip mi geliyor? NVIDIA kendi taşınabilir oyun konsolunu üretebilir
NVIDIA GTX 1650 ve GTX 1630 ekran kartı modelleri, bütçe dostu olmaları sebebiyle oyuncular arasında bir hayli popüler. Hatta dijital oyun mağazası Steam tarafından Şubat 2024'e ilişkin paylaşılan verilere göre GTX 1650, en yaygın ikinci ekran kartı ve bilgisayarların yüzde 4.23'ünde kullanılıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA, GTX 1650 ve GTX 1630 Üretimini Sonlandırdı - Son Dakika
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