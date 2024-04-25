NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı

Teknoloji

Son dönemlerde piyasaya değerini ciddi seviyede artırarak dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabete dahil olan NVIDIA, geçtiğimiz günlerde yüzde 10 gerileme yaşadığı için 200 milyar dolar kaybetmişti. Üstelik birkaç sıra da geri düşmüştü. Son gelen bilgilere göre şirket, eski konumuna geri döndü. İşte NVIDIA piyasa değeri…

NVIDIA piyasa değeri tekrardan 2 trilyon dolar!

Geçen cuma NVIDIA piyasa değeri 1.905 trilyon dolara gerilemişti. Bugün itibariyle firma, 2 trilyon dolar barajını tekrardan geçti. Böylelikle dünyanın en değerli şirketleri sıralamasındaki eski konumu olan üçüncü sıraya geri yükseldi.

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasının zirvesinde 3.036 trilyon dolar ile Microsoft yer alıyor. Hemen ardından onu 2.601 trilyon dolarla Apple takip ediyor. NVIDIA ise 2.001 trilyon dolar piyasa değeri ile üçüncü sıradayken, onun altında 1.980 trilyon dolarla Alphabet (Google) ve 1.942 trilyon dolar ile Saudi Aramco yer alıyor.

Çip üreticilerinden NVIDIA'yı tehlikeye sokacak hamle!

Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;