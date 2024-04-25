NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı

NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı

Son dönemde değerini artıran NVIDIA, geçtiğimiz günlerde yaşadığı gerilemenin ardından tekrar eski konumuna döndü. Şirketin piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve dünyanın en değerli şirketleri arasında üçüncü sıraya yükseldi.

25.04.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde piyasaya değerini ciddi seviyede artırarak dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabete dahil olan NVIDIA, geçtiğimiz günlerde yüzde 10 gerileme yaşadığı için 200 milyar dolar kaybetmişti. Üstelik birkaç sıra da geri düşmüştü. Son gelen bilgilere göre şirket, eski konumuna geri döndü. İşte NVIDIA piyasa değeri…

NVIDIA piyasa değeri tekrardan 2 trilyon dolar!

Geçen cuma NVIDIA piyasa değeri 1.905 trilyon dolara gerilemişti. Bugün itibariyle firma, 2 trilyon dolar barajını tekrardan geçti. Böylelikle dünyanın en değerli şirketleri sıralamasındaki eski konumu olan üçüncü sıraya geri yükseldi.

NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasının zirvesinde 3.036 trilyon dolar ile Microsoft yer alıyor. Hemen ardından onu 2.601 trilyon dolarla Apple takip ediyor. NVIDIA ise 2.001 trilyon dolar piyasa değeri ile üçüncü sıradayken, onun altında 1.980 trilyon dolarla Alphabet (Google) ve 1.942 trilyon dolar ile Saudi Aramco yer alıyor.

Çip üreticilerinden NVIDIA'yı tehlikeye sokacak hamle!

Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa Değeri1Microsoft3.036 trilyon dolar2Apple2.601 trilyon dolar3NVIDIA2.001 trilyon dolar4Alphabet (Google)1.980 trilyon dolar5Saudi Aramco1.942 trilyon dolar6Amazon1.837 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)1.242 trilyon dolar8Berkshire Hathaway875.68 milyar dolar9Eli Lilly697.33 milyar dolar10TSMC689.71 milyar dolar11Broadcom582.69 milyar dolar12Visa564.74 milyar dolar13Novo Nordisk563.33 milyar dolar14JPMorgan Chase552.96 milyar dolar15Tesla513.61 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:20 Resepsiyonda dikkat çeken görüntü Yenişehirlioğlu “Helal parayla aldım“ dediği 592 bin liralık saati çıkardı Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı
08:38 Çanakkale’de Atatürk’ün tarihi emri verdiği 57. Alay’a vefa yürüyüşü Çanakkale'de Atatürk'ün tarihi emri verdiği 57. Alay'a vefa yürüyüşü
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
09:53 Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı İki kadın arasındaki davada karar çıktı Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı
09:29 Survivor All Star’a veda eden isim Berna oldu Survivor All Star'a veda eden isim Berna oldu
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
09:03 İzmir’e çöl tozu bulutu çöktü İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 10:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement