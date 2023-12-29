 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Nvidia, RTX 40 serisinin SUPER modelleri olan RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER'ı tanıtmak için çalışmalarını hızlandırdı. RTX 4070 Ti SUPER, daha büyük bir silikon çip kullanarak 16GB GDDR6X bellek ile donatılacak. RTX 4080 SUPER ise daha yüksek performans sunacak ve 10 bin 240 CUDA çekirdek sayısına sahip olacak. Her iki kartın da CES 2024 etkinliğinde duyurulması planlanıyor.

Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı
29.12.2023 - 00:28,
Abone Ol

Nvidia, RTX 40 serisinin SUPER modelleri için çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması beklenen RTX 40 SUPER modelleri; RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER'den oluşacak.

Nvidia RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER özellikleri

Çin'den gelen yeni bilgilere göre RTX 4070 Ti SUPER; RTX 4070 Ti'de kullanılan AD104 çip yerine daha büyük AD103 silikon çipe geçiş yapacak. Bu da 256 bit veriyolunda 16GB GDDR6X bellekle donatılmasının önünü açacak. RTX 4070 Ti'da maksimum 12GB bellek kullanılabildiğini hatırlatalım.

Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Daha da ilginç gelişmeler ise RTX 4080 SUPER tarafında yaşanıyor. Sızıntılara göre, RTX 4080 ile aynı 16GB/256-bit bellek yapılandırmasını paylaşacak. Ancak çip tasarımındaki değişiklikle birlikte daha yüksek genel performansa sahip olacak.

1313132132

AD103 çipinde çalışan çoklu işlemcinin kilidini açarak CUDA çekirdek sayısını 9728'den 10 bin 240'a çıkaracak. Bunun ötesinde ise ekran kartı RTX 4080'e kıyasla daha yüksek GPU saat hızı, daha yüksek TGP güç limiti ve daha yüksek bellek hızı sunacak.

Şu anda satışta olan RTX 4080; 320W'lık TGP'ye sahip. Bu da RTX 4080 SUPER'in güç sınırının yükseltilebileceği anlamına geliyor.

Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Her iki SUPER kartın da CES 2024 etkinliği kapsamında 8 Ocak'ta duyurulması planlanıyor. Ayrıca RTX 4080 SUPER'in Ocak ayı sonunda raflardaki yerini alması bekleniyor. Ekran kartlarının detaylı özellikleri, Nvidia'nın düzenleyeceği lansman kapsamında görücüye çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, RTX 4080, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika


23:38
İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:35
İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:30
Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
23:29
İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
22:43
İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41
Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33
İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak

Son Dakika
23:38 İstanbul'da bir kişi, AVM'de intihara kalkıştı
23:35 İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
23:30 Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
22:43 İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
22:41 Kendini eve kilitleyip eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi
22:16 Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk, başından vurulmuş halde ölü bulundu
21:33 İstanbul'da yılbaşı gecesi bazı metro ve tramvay hatları 24 saat çalışacak
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
21:27 İmamoğlu, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı: Cambaza bak oyunu oynanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 00:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement