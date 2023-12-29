Nvidia, RTX 40 SUPER Serisi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

Nvidia, RTX 40 serisinin SUPER modelleri için çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması beklenen RTX 40 SUPER modelleri; RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER'den oluşacak.

Nvidia RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER özellikleri

Çin'den gelen yeni bilgilere göre RTX 4070 Ti SUPER; RTX 4070 Ti'de kullanılan AD104 çip yerine daha büyük AD103 silikon çipe geçiş yapacak. Bu da 256 bit veriyolunda 16GB GDDR6X bellekle donatılmasının önünü açacak. RTX 4070 Ti'da maksimum 12GB bellek kullanılabildiğini hatırlatalım.

Daha da ilginç gelişmeler ise RTX 4080 SUPER tarafında yaşanıyor. Sızıntılara göre, RTX 4080 ile aynı 16GB/256-bit bellek yapılandırmasını paylaşacak. Ancak çip tasarımındaki değişiklikle birlikte daha yüksek genel performansa sahip olacak.

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AD103 çipinde çalışan çoklu işlemcinin kilidini açarak CUDA çekirdek sayısını 9728'den 10 bin 240'a çıkaracak. Bunun ötesinde ise ekran kartı RTX 4080'e kıyasla daha yüksek GPU saat hızı, daha yüksek TGP güç limiti ve daha yüksek bellek hızı sunacak.

Şu anda satışta olan RTX 4080; 320W'lık TGP'ye sahip. Bu da RTX 4080 SUPER'in güç sınırının yükseltilebileceği anlamına geliyor.

Her iki SUPER kartın da CES 2024 etkinliği kapsamında 8 Ocak'ta duyurulması planlanıyor. Ayrıca RTX 4080 SUPER'in Ocak ayı sonunda raflardaki yerini alması bekleniyor. Ekran kartlarının detaylı özellikleri, Nvidia'nın düzenleyeceği lansman kapsamında görücüye çıkacak.

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