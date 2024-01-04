Nvidia, RTX 4000 serisine "SUPER" modellerini eklemeyi planlıyor. 8 Ocak'ta başlayacak CES 2024'te tanıtılacak yeni ekran kartları arasında RTX 4080 Super, 4070 Ti Super ve 4070 Super yer alıyor. Etkinlik öncesi ise ilk resmi görsel paylaşıldı.

Nvidia RTX 4080 Super, 4070 Ti Super ve 4070 neler sunacak?

RTX 40 ailesine üç yeni model eklenecek. Nvidia, bir süre önce ekran kartların bellek kapasiteleri konusunda kullanıcılardan gelen eleştirilere yanıt vermeyi amaçlıyor gibi görünüyor. RTX 4080 Super'in 16GB kapasitesini koruması, ancak CUDA çekirdeğinde 9728'den 10240'a artış alması bekleniyor. RTX 4070 Ti Super ve 4070 Super ise daha büyük sıçramaları yapacak.

İddialara göre RTX 4070 Ti Super, 12GB modele kıyasla 16GB'a varan VRAM yükseltmesi alacak. CUDA çekirdek sayısı ise 7680'den 8448'e yükselecek. 8GB belleği koruyacak RTX 4070 Super, CUDA çekirdeğinde 5888'den 7168'e artış yaşayacak.

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Söylenen özellikler doğruysa Super yükseltmeleri, AMD'nin yüksek bellek kapasiteleriyle sunduğu performansa rakip olacak gibi görünüyor. RTX 40 serisine karşı daha yüksek VRAM'e sahip olan AMD RX 7000 modelleri, Super serisiyle geri planda kalabilir.

Şu anda satışta olan RTX 4080; 320W'lık TGP'ye sahip. Yeni modelin, RTX 4080'e kıyasla daha yüksek GPU saat hızı, daha yüksek TGP güç limiti ve daha yüksek bellek hızı sunması bekleniyor. Bu da RTX 4080 Super'in güç sınırını zorlayacağı anlamına geliyor.

RTX 4080 Super, 4070 Ti Super ve 4070 Super'in 8 Ocak'ta CES 2024'te tanıtılması ve 17 Ocak'tan itibaren raflardaki yerini alması bekleniyor. Fiyatlandırma detayları açıklanmadı, ancak RX 40 ailesinin etiketlerini koruyacaktır diye düşünülüyor.

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