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OLED TV Alırken Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika
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OLED TV Alırken Bilmeniz Gerekenler

Televizyon teknolojisi sürekli olarak gelişiyor ve tüketicilere birçok seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasında özellikle son yıllarda popülerlik kazanan OLED (Organic Light Emitting Diode) TV'ler, üstün görüntü kalitesi ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, OLED TV almadan önce dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunuyor. İşte OLED TV alırken bilmeniz gerekenler: OLED TV alırken bilmeniz gerekenler! Philips, özellikle yeni nesil Ambilight OLED TV modelleri ile bu deneyimi daha da ileriye taşıyor. Ekranın arkasında bulunan LED'ler sayesinde, daha ayrıntılı, tanımlanmış ve içerikle uyumlu renkli bir ışık halesi yaratılarak izleyiciyi içine çeken bu TV'ler, birçok özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli P5 Motor, Parlak OLED ekran, Saten krom dönebilen stand, IMAX Enhanced sertifikalı, Dolby Vision ve Dolby Atmos, G-Sync ve FreeSync oyun deneyimi, Sesli kontrol ve Google TV, Philips kablosuz ev sistemi gibi özelliklerle donatılmış olan OLED TV'ler, kullanıcılara üstün bir televizyon deneyimi sunuyor.

OLED TV Alırken Bilmeniz Gerekenler
15.01.2024 - 10:32,
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Televizyon teknolojisi sürekli olarak gelişiyor ve tüketicilere birçok seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasında özellikle son yıllarda popülerlik kazanan OLED (Organic Light Emitting Diode) TV'ler, üstün görüntü kalitesi ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, OLED TV almadan önce dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunuyor. İşte OLED TV alırken bilmeniz gerekenler:

OLED TV alırken bilmeniz gerekenler!

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Gelişen teknoloji ile birlikte ev eğlencesi deneyimimiz de sürekli olarak yenileniyor. Philips, özellikle yeni nesil Ambilight OLED TV modelleri ile bu deneyimi daha da ileriye taşıyor. Ekranın arkasında bulunan LED'ler sayesinde, daha ayrıntılı, tanımlanmış ve içerikle uyumlu renkli bir ışık halesi yaratılarak izleyiciyi içine çeken bu TV'ler, birçok özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli P5 Motor

Ambilight OLED TV, izlediğiniz her şeyde gerçeği hissettiren yapay zeka destekli P5 motoruyla geliyor. Derin öğrenme algoritmaları, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işleyerek gerçekçi ayrıntılar, yüksek kontrast ve zengin renkler sunar. Ne izlerseniz izleyin, bu motor sayesinde etkileyici bir görüntü deneyimi yaşatıyor.

Parlak OLED ekran

4K (UHD) OLED Ambilight TV'nin parlak paneli, ekranı yoğun siyahlarla kaplayarak gölgelerde veya parlak alanlarda her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor. Görüntüler belirli bir açıdan izlense bile kalitesini korur ve tüm önemli HDR formatlarını destekliyor. Işığın bol olduğu ortamlarda bile her ayrıntıyı net bir şekilde görmek mümkün.

Saten krom dönebilen stand, koyu metal çerçeve ve sıfır çıkıntılı tasarım, Ambilight OLED TV'nin şık ve geleceğe hazır bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ürün ambalajlarında FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimsenmiş.

IMAX Enhanced sertifikalı

Philips OLED TV, IMAX Enhanced sertifikasıyla donatılmıştır. Bu, sinemalarda gösterilmek üzere özel olarak hazırlanan filmlerin evde tam anlamıyla deneyimlenmesini sağlıyor. Ambilight özelliğiyle birleştiğinde, ev sineması deneyimi adeta bir başka boyuta taşınır.

Dolby Vision ve Dolby Atmos

Sinematik görüntü ve ses deneyimi için Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojileri kullanılmıştır. Bu sayede izlediğiniz filmler, diziler ve oyunlar inanılmaz bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Dolby Vision ile canlı ve detaylı görüntüler elde ederken, Dolby Atmos ile sesin etkileyici bir şekilde çevreleyici bir deneyim sunulur.

G-Sync ve FreeSync oyun deneyimi

120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük gecikme ile desteklenen Ambilight OLED TV, oyun tutkunları için efsanevi bir deneyim sunar. HDMI 2.1, G-sync, VRR, FreeSync gibi özelliklerle donatılmış olan TV, oyunlardaki hızlı tepki süreleri ve muhteşem grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanlarını en iyi şekilde değerlendirir.

Sesli kontrol ve Google TV

Philips Ambilight OLED TV, Google Asistan ve Alexa ile uyumlu bir şekilde çalışır. Sesli kontrol özellikleri sayesinde TV'yi kolayca yönetebilir, içerikleri bulabilir ve evinizdeki akıllı cihazları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Google TV özelliği, içerikleri bir araya getirerek size özel öneriler sunar.

Philips kablosuz ev sistemi

DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, TV'nizi uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere bağlama imkanı tanır. Böylece evinizdeki her yerden müzik çalabilir ve Ambilight TV'nizi merkezi bir hoparlör olarak kullanarak etkileyici bir ev sineması ses sistemi oluşturabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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