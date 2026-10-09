OMÜ'den 18 akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne girdi - Son Dakika
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OMÜ'den 18 akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne girdi

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OMÜ\'den 18 akademisyen, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi\'ne girdi
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OMÜ'den 18 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier'in hazırladığı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne girdi. 15 isim Yıllık Etki, 9 isim Kariyer Boyu Etki kategorisinde yer alırken 6 akademisyen her iki kategoride de bulunuyor.

Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) 18 akademisyen yer aldı.

Bilim insanlarının akademik çalışmalarının uluslararası düzeyde değerlendirildiği listede, OMÜ'den 15 isim "Yıllık Etki", 9 isim ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde yer aldı. Akademisyenlerden 6'sı her iki kategoride de listeye girme başarısı gösterdi. Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan liste, bilim insanlarının akademik yayınlarının ve bilimsel çalışmalarının uluslararası alandaki etkilerini ortaya koyuyor. Değerlendirmede bilimsel yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi, standardize edilmiş atıf göstergeleri ve yazar sırasına bağlı atıf etkisi gibi bibliyometrik ölçütler dikkate alınıyor.

Rektör Aydın'dan akademisyenlere tebrik

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, uluslararası bilim dünyasında çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenleri tebrik ederek, elde edilen başarının Üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Bilimsel üretkenliğin ve nitelikli araştırmaların önemine dikkat çeken Rektör Aydın, akademisyenlerin çalışmalarının genç araştırmacılar ve öğrenciler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi.

OMÜ'den Yıllık Etki Listesi'ne giren bilim insanları

OMÜ'den Yıllık Etki Listesi'ne Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Turgut (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Vedat Suat Ertürk (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. İbrahim Demirtaş (Eczacılık Fakültesi), Prof. Dr. Tevfik Özen (Fen Fakültesi), Doç. Dr. İlknur Zeren Çetin (Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Kadir Mert Döleker (Mühendislik Fakültesi), Doç. Dr. Halil Mutuk (Fen Fakültesi), Doç. Dr. Songül Şahin (Fen Fakültesi), Doç. Dr. Hasan Yakan (Eğitim Fakültesi) ve Doç. Dr. Burhan Dost (Tıp Fakültesi) girdi.

OMÜ'den Kariyer Boyu Etki Listesi'ne giren bilim insanları

Kariyer Boyu Etki Listesi'nde ise Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Turgut (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Feryal Akbal (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Turgay Partal (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi) ve Prof. Dr. Birol Elevli (Mühendislik Fakültesi) yer aldı.

Listede, bilimsel çalışmalarıyla akademik dünyaya önemli katkılar sunan ve vefat eden Prof. Dr. Okan Özgönenel ile Prof. Dr. Erdem Koç da yer aldı. Vefat eden akademisyenler saygı ve rahmetle anıldı.

Kaynak: İHA
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