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OnePlus Ace 3: Uygun fiyatlı amiral gemisi teknik özellikleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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OnePlus Ace 3: Uygun fiyatlı amiral gemisi teknik özellikleriyle dikkat çekiyor

OnePlus'ın 4 Ocak'ta tanıtacağı Ace 3, amiral gemisi özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Cihaz, dokunmatik performansı iyileştiren ve oyun deneyimini üst seviyeye çıkaran yeni bir teknolojiye sahip olacak. Ekranı BOE üretimi olan telefon, 1,5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı ve 8T LTPO teknolojisi sunacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olan telefon, üçlü kamera kurulumu ve 5.000 mAh pil ile gelecek.

OnePlus Ace 3: Uygun fiyatlı amiral gemisi teknik özellikleriyle dikkat çekiyor
03.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:32
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OnePlus'ın 4 Ocak'ta tanıtmaya hazırlandığı Ace 3 için nefesler tutuldu. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı ve bununla birlikte uygun fiyatıyla dikkatleri çekeceği yönünde. Çinli marka son yaptığı paylaşımla cihazın oyun konusunda üst düzey bir deneyim sunacağını gözler önüne seriyor.

OnePlus Ace 3 ekranı üst düzey bir oyun performansı sunacak

OnePlus'ın son paylaşımı yaklaşan Ace 3 modeliyle ilgili yeni teknik ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Buna göre akıllı telefonda ekranın dokunmatik performansını iyileştiren ve oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaran yeni bir teknolojiye yer verilecek. Hatta cihazın milyonlarca dokunmatik ekran testi sonucu verilen TUV Precision sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonun daha önce açıklanan ekran detaylarına bakacak olursak; panelinin BOE üretimi olduğunu söyleyebiliriz. 6,78 inç boyutlarındaki panelde 1,5K çözünürlük, 800 nit manuel parlaklık, 1.600 nit global parlaklık ve 4.500 nit tepe parlaklık sunulacak. Dahası, 120 Hz tazeleme hızı sunabilen X1 serisi 8T LTPO teknolojisi de üründe mevcut olacak.

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Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariye sahip yonga; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Son olarak 100W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Kaynak: Shiftdelete
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