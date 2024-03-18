OnePlus Ace 3V Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

OnePlus'un ürün havuzuna katılacak Ace 3V için artık geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntı ve raporların ortak noktası akıllı telefonun amiral gemisi katili özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta öyle ki şirketin üst kademe yöneticilerinden biri cihazın bazı kriterlerde amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacağını söyledi. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi kısa bir süre önce belli oldu. OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri!
OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri
OnePlus Ace 3V'nin 21 Mart'ta Çin'de tanıtılacağı resmen açıklandı. Bununla beraber akıllı telefon 1 Nisan tarihinde Nord CE 4 adıyla globalde de piyasaya sürülecek. Bunun dışında markanın Çin Başkanı Louis Jie'ye göre akıllı telefon pil ömründe şirketin amiral gemisi modeli OnePlus 12'yi geride bırakacak.
Şirketin son paylaşımlarıyla akıllı telefonun 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama sunan bir versiyonunun olması kesinleşti. Tabii, burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli.
OnePlus'tan orta segment canavarı! Nord CE 4 ortaya çıktı
OnePlus Ace 3V'nin orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefon olacağı açıklandı. Maalesef şu an için söz konusu işlemciyle ilgili elimizde resmi bir detay yok. Ancak her türlü selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
OnePlus Ace 3V'nin 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.
Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu.
OnePlus Ace 3V beklenen teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Çin'den gelen tepkiyle birlikte ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçlandı. vivo, geleneksel flaş sistemlerine veda ederek Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yenilik sunuyor. Yeni vivo V30 modeli, stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sağlıyor. Star Işığı Portresi, daha geniş alana daha yumuşak ışık yayarak fotoğrafların doğal renklere ve aydınlığa kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca vivo V30, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de yenilikçi özellikler sunuyor. Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar, büyük bütçelerle çekilen ve gişede başarısız olan filmlerin aksine sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. İlk filmi ikiye katlayan yapımın toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor. Realme, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yakında GT Neo 6 modelini piyasaya sürecek. Yeni telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, oyunlarda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 100W şarj hızı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ise önümüzdeki birkaç ay içinde olması iddia ediliyor. Steam, geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile tarihi bir rekora imza attı. Bu rekor, platformdaki aktiflikle ilgili olduğu belirtiliyor. En çok oynanan oyunlar arasında CS 2, DOTA 2 ve PUBG gibi popüler oyunlar yer alıyor. Çin'in Shanxi eyaletinin Jinzhong kentinde bulunan ulusal tarımsal yüksek teknoloji endüstrisi tanıtım bölgesinde, modern bilim ve teknoloji kullanılarak tarımın verimliliği artırılıyor. Taigu bölgesindeki çilek seralarında, ziraat teknisyenleri cep telefonlarıyla sulama ve gübreleme işlemlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Bu sayede tüm yıl boyunca çilek yetiştirilebiliyor ve verim yaklaşık 1,5 kat artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın olağanüstü fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zeka teknolojisinin demokrasilerin liderlik edebilmesi için büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayabileceğini belirtti. Blinken, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamak için destek çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu. Samsung Galaxy S25 modeli, tasarım açısından önemli yenilikler içerecek ve 6.36 inç ekranla geleceği söyleniyor. Galaxy S24 özelliklerine bakıldığında, FHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli ekran, Exynos 2400 işlemci, 12 Megapiksel özçekim kamera ve 50 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip olduğu görülüyor. Ubisoft, Far Cry serisinin 20. yıl dönümüne özel olarak Steam'de büyük indirimler başlattı. Oyuncular, Far Cry oyunlarını %85'e varan indirimlerle satın alabilecekler. Ayrıca, 21 Mart'ta Twitch üzerinden yapılacak canlı yayında Far Cry 6 için oyun içi öğeler içeren hediyeler sunulacak.
ÖzellikAyrıntılarYonga SetiSnapdragon 7+ Gen 3Ekran1,5K çözünürlük, 120Hz OLED ekranRAM16 GBDepolama Alanı512 GBPil5.500mAh, 100W hızlı şarj desteğiKamera– Ön Kamera: 16 megapiksel– Arka Kameralar: 50 megapiksel çift kameraSesÇift hoparlörDiğerEkran içi parmak izi tarayıcı, IR blasterYeniden markalanacağı modelOnePlus Nord 4
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Çin'den gelen tepkiyle birlikte ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçlandı.
vivo, geleneksel flaş sistemlerine veda ederek Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yenilik sunuyor. Yeni vivo V30 modeli, stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sağlıyor. Star Işığı Portresi, daha geniş alana daha yumuşak ışık yayarak fotoğrafların doğal renklere ve aydınlığa kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca vivo V30, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de yenilikçi özellikler sunuyor.
Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar, büyük bütçelerle çekilen ve gişede başarısız olan filmlerin aksine sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. İlk filmi ikiye katlayan yapımın toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.
Realme, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yakında GT Neo 6 modelini piyasaya sürecek. Yeni telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, oyunlarda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 100W şarj hızı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ise önümüzdeki birkaç ay içinde olması iddia ediliyor.
Steam, geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile tarihi bir rekora imza attı. Bu rekor, platformdaki aktiflikle ilgili olduğu belirtiliyor. En çok oynanan oyunlar arasında CS 2, DOTA 2 ve PUBG gibi popüler oyunlar yer alıyor.
Çin'in Shanxi eyaletinin Jinzhong kentinde bulunan ulusal tarımsal yüksek teknoloji endüstrisi tanıtım bölgesinde, modern bilim ve teknoloji kullanılarak tarımın verimliliği artırılıyor. Taigu bölgesindeki çilek seralarında, ziraat teknisyenleri cep telefonlarıyla sulama ve gübreleme işlemlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Bu sayede tüm yıl boyunca çilek yetiştirilebiliyor ve verim yaklaşık 1,5 kat artıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın olağanüstü fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zeka teknolojisinin demokrasilerin liderlik edebilmesi için büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayabileceğini belirtti. Blinken, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamak için destek çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu.
Samsung Galaxy S25 modeli, tasarım açısından önemli yenilikler içerecek ve 6.36 inç ekranla geleceği söyleniyor. Galaxy S24 özelliklerine bakıldığında, FHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli ekran, Exynos 2400 işlemci, 12 Megapiksel özçekim kamera ve 50 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip olduğu görülüyor.
Ubisoft, Far Cry serisinin 20. yıl dönümüne özel olarak Steam'de büyük indirimler başlattı. Oyuncular, Far Cry oyunlarını %85'e varan indirimlerle satın alabilecekler. Ayrıca, 21 Mart'ta Twitch üzerinden yapılacak canlı yayında Far Cry 6 için oyun içi öğeler içeren hediyeler sunulacak.
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