Uzun zamandır OnePlus tarafında amiral gemisi bir tablet söz konusu. Ortaya çıkan son sızıntılara göre firma, bu sene içerisinde yeni OnePlus Pad 2 tabletini üst seviye özelliklerle tanıtacak. Şimdi de beklenen cihazın özellikleri ve tanıtım tarihi sızdırıldı. Söylenenlere göre OnePlus Pad 2 tablet, en yeni teknolojilerle ve özelliklerle geliyor. İşte OnePlus Pad 2 özellikleri ve tanıtım tarihi…
OnePlus Pad 2, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alacak
Geçtiğimiz sene Nisan ayında ilk tableti olan OnePlus Pad'i duyuran üretici firma, şimdi de tablet serisinin ikinci versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki Pad modelinde Dimensity 9000 yonga seti kullanan şirket, yeni nesil tablette önemli bir değişikliğe gidiyor.
İddialara göre OnePlus Pad 2, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine sahip Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile yüksek performans sağlayacak.
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Henüz özellikleri hakkında daha fazla bilgi paylaşılmayan tabletin amiral gemisi işlemciye ek olarak daha parlak bir ekran, daha büyük batarya, ve daha fazla depolama alanı ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca ekran tarafında ilk versiyonda bulunan LCD panel yerine Pad 2'de AMOLED bir ekran görmemiz mümkün.
Bu sene içerisinde tanıtılacağı duyurulan OnePlus Pad 2'nin kesin bir tarihi olmasa da 2024'ün ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi ile aynı zamanlarda tanıtılması beklenen yeni cihaz, Temmuz civarında piyasaya çıkabilir.
Hatırlamak amaçlı işte kısaca OnePlus Pad özellikleri:
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Pad 2 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı. Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir. Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor. Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor. Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncelleme, Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor ve AB'deki kullanıcıların web siteleri üzerinden iPhone uygulamalarını indirebilmesine olanak sağlıyor. Ancak AB geliştiricileri için bazı kısıtlamalar da getiriliyor. Ayrıca yeni beta sürümleri, aygıt yönetimi özelliklerine ve Pil Sağlığı desteğine yönelik iyileştirmeler içeriyor. Oppo, orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli. Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak. Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor. Ayrıca oyun en yeni grafik teknolojilerini destekleyecek ve ultra geniş monitörleri de destekleyecek. Ghost of Tsushima Director's Cut, tek oyunculu senaryoya ek olarak Iki Island genişlemesini ve Legends çok oyunculu modunu sunacak. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteği de bulunacak. Oyunun fiyatı 1499 TL olacak.
ÖzellikÖzelliklerEkran11.6 inç LCD, 144Hz yenileme hızı, FullHD+ çözünürlük, 500 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 9000RAM/ Depolama8GB, 12GB/ 128GB, 256GBPil Kapasitesi9,510 mAhŞarj Desteği65W SuperVOOC
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Pad 2 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika
Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir.
Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor.
Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor.
Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncelleme, Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor ve AB'deki kullanıcıların web siteleri üzerinden iPhone uygulamalarını indirebilmesine olanak sağlıyor. Ancak AB geliştiricileri için bazı kısıtlamalar da getiriliyor. Ayrıca yeni beta sürümleri, aygıt yönetimi özelliklerine ve Pil Sağlığı desteğine yönelik iyileştirmeler içeriyor.
Oppo, orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.
Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor.
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli.
Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak. Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor. Ayrıca oyun en yeni grafik teknolojilerini destekleyecek ve ultra geniş monitörleri de destekleyecek. Ghost of Tsushima Director's Cut, tek oyunculu senaryoya ek olarak Iki Island genişlemesini ve Legends çok oyunculu modunu sunacak. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteği de bulunacak. Oyunun fiyatı 1499 TL olacak.
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