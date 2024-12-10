OpenAI Sora ile Yapay Zeka Videoları Üretiyor - Son Dakika
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Teknoloji

OpenAI Sora ile Yapay Zeka Videoları Üretiyor

OpenAI, metinden video üreten Sora'yı kullanıma sundu, ancak kötü kullanımlara dair endişeler var.

10.12.2024 15:18
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OpenAI, yapay zeka aracı Sora ile metinden video üreten yapay zeka yarışında yeni bir sayfa açtı.

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, metinden yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı genel kullanıma açtığını duyurdu.

Şirketin sitesinden yapılan açıklamaya göre, "sora.com" adresinden hizmete sunulan Sora Turbo, daha hızlı işlem yapabilme kabiliyetine sahip olurken, kullanıcılar metin girdileriyle 1080p çözünürlükte ve 20 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor.

Şirket açıklamasında, daha fazla özellik ve yüksek çözünürlük isteyenler için ChatGPT Pro planının 10 kat daha fazla kullanım hakkı ve 720p üzeri çözünürlük gibi avantajları sağladığını duyurdu.

18 yaşından küçükler için kullanıma sunulmayan Sora Turbo'ya, Birleşik Krallık, İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı hariç ChatGPT'nin kullanımda olduğu her yerden ulaşılabilecek.

Sora'nın kötü kullanım ihtimali endişeleri artırıyor

Öte yandan Sora ile ilgili endişeler de artıyor. Yapay zeka tarafından üretilen videoların "dolandırıcılık, propaganda ve yanlış bilgilendirme" gibi alanlarda kullanılması sonrası Sora'nın da kötü amaçlı olarak kullanılması ihtimali özellikle Avrupa'da yeni yapay zekanın kullanımını geciktiriyor.

Şirket, Sora'da aşırı şiddet, cinsel içerik, nefret görüntüleri ve ünlü simaların kullanıldığı içeriklerin yasak olacağını duyururken, modeli kullanıma sunmadan önce önemli güvenlik önlemleri üzerinde çalışıldığını bildirmişti.

Çinli yapay zeka şirketi kendi "Sora"sını üretti

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, metinde video üreten yapay zeka yarışında Çin de geliştirdiği ürünlerle dikkati çekiyor. Metin tabanlı açıklamaları yüksek kaliteli videolara dönüştüren yapay zeka aracı Kling AI, Çinli Kuaishou Technology tarafından geliştirildi.

Bu yıl temmuzda, beta sürümü dünya genelindeki kullanıcılara sunulan Kling AI, Sora'ya benzeyen yetenekleri ile dünyada ses getirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OpenAI Sora ile Yapay Zeka Videoları Üretiyor - Son Dakika

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