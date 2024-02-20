Oppo ve OnePlus Modelleri Yeni ColorOS Yapay Zeka Güncellemesi Alıyor

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Oppo ve OnePlus modelleri yeni ColorOS yapay zeka güncellemesi almaya hazırlanıyor. Çin'de yapılan güncelleme sonrası daha önce duyurulan yapay zeka özellikleri karşımıza çıktı. Ancak ay başında ortaya çıkan yapay zeka özellikleri dışında da önemli bir özellik daha karşımıza çıktı. İşte yeni yapay zeka özellikleri ve gelen modeller.

ColorOS yapay zeka özellikleri hangi modellere gelecek?

Yapay zeka konusunda biraz geride kalan Oppo ve OnePlus ColorOS yapay zeka güncellemesi ile bu eksiği gidermenin peşinde. Bildiğiniz gibi ColorOS 14 güncellemesi ise bu tür özellikleri barındırmıyor. Ancak Samsung'un Galaxy S24 serisi ile yapay zeka özellikleri sunmaya başlaması her şeyi değiştirdi. Oppo ise bu anlamda ColorOS 14 üzerine bir yapay zeka güncellemesi sunmaya karar verdi.

Ortaya çıkan ilk detaylarda arayüzün yapay zeka özelikleri arasında AIGC Remover yer alıyor. Bu Google'ın Pixel telefonlarına özel sunduğu Sihirli Silgi özelliği ile aynı işlevde. Bildiğiniz gibi Google henüz yapay zeka furyası başlamadan bu özelliği getirdi. Oppo ve OnePlus modelleri için gelecek yapay zeka güncellemesi ile fotoğraflarda istemediğiniz nesneleri silme özelliği karşımıza çıkacak.

Yine daha önce de bahsettiğimiz Oppo ve OnePlus yapay zeka özelliği olan çağrı özetleme de AI Summarizer adıyla karşımıza çıkıyor. Bu çağrı özetleme özelliği ile Oppo ve OnePlus telefon modelleri yapılan çağrıların bir özetine sahip olacak. Ne kadar görüşme yapıldığı, arama ve cevaplama süreleri, yer ve zaman gibi detaylar bu özette yer alacak.

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ColorOs sesli asistanı Xiaobu ise bu yapay zeka güncellemesi ile sürpriz özelliklere sahip oldu. Buna göre sesli asistan yapay zeka ile daha gerçekçi bir sese sahip olacak. Son güncelleme sonrası asistan daha karmaşık görevleri de gerçekleştirebilme yeteneğine kavuşacak. Şu an için tam detaylar bilinmese de Xiaobu sesli asistanın komutla yapay zeka görüntüleri oluşturma yeteneğine de sahip olduğu da tahminler arasında.

Daha önce ortaya çıkan haberlere göre ColorOS yapay zeka özellikleri arasında makale özetlemenin geleceği de bilinenler arasında. Ancak şu an için makale özetleme ile ilgili bir özellik açıklanmış değil. Bu anlamda Xiaobu sesli asistanı bu özellikle de karşımıza çıkabilir.

ColorOS yapay zeka güncellemesi alacak Oppo ve OnePlus modeller ise şu şekilde:

OPPO Find X7, Find X7 Ultra

OPPO Reno 11, Reno 11 Pro

OPPO Find X6 serisi

OPPO Reno 10 serisi

OPPO Find N3, Find N3 Flip

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 Pro

Bu modellere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği de merak konusu. Şu an için sadece Çin'de dağıtılan güncellemenin çok yakında global olarak dağıtılması da beklentiler arasında.