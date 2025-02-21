Outbrain ve Teads Birleşmesi Tamamlandı: 900 Milyon Dolarlık Satın Alma - Son Dakika
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Teknoloji

Outbrain ve Teads Birleşmesi Tamamlandı: 900 Milyon Dolarlık Satın Alma

Outbrain ve Teads Birleşmesi Tamamlandı: 900 Milyon Dolarlık Satın Alma

3 Şubat 2025'te birleşme kararı alan Outbrain Inc. ve Teads S.A. arasındaki satın alma süreci resmen tamamlandı. Outbrain, Teads'i 625 milyon dolar nakit ve 43,75 milyon hisse karşılığında bünyesine katarak reklamcılık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladı.

21.02.2025 20:27
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Yeni dönemde faaliyetlerine Teads markasıyla devam edecek olan şirket, reklam teknolojilerine odaklanarak yayıncılar ve reklamverenler için daha verimli çözümler sunmayı hedefliyor.

REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Satın alma işlemiyle birlikte toplam işlem değeri yaklaşık 900 milyon dolar olarak açıklanırken, Outbrain CEO'su David Kostman, bu birleşmenin reklamcılık sektöründe büyük bir dönüşümü tetikleyeceğini vurguladı. "Markalaşmadan satın almaya kadar tüm süreçleri kapsayan, çok daha güçlü bir platform oluşturuyoruz," diyen Kostman, yeni Teads'in 10 binden fazla yayıncı ve 20 binden fazla reklamverenle çalışacağını belirtti.

Şirketin eş başkanı Jeremy Arditi ise birleşmenin açık internetin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiren bir ekosistem yaratacağını ifade etti. "Tüm paydaşlarımız için daha etkili ve güçlü bir reklam ağı oluşturmayı amaçlıyoruz," dedi.

Bu satın alma, Outbrain'in küresel reklam teknolojisi sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesini sağlarken, reklamcılık dünyasında da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Reklamcılık, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Outbrain ve Teads Birleşmesi Tamamlandı: 900 Milyon Dolarlık Satın Alma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Outbrain ve Teads Birleşmesi Tamamlandı: 900 Milyon Dolarlık Satın Alma - Son Dakika
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