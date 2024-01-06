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Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Çıkacak? - Son Dakika
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Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, film projesi hakkında açıklamalarda bulunarak hayranları meraklandırdı. Knight, senaryonun neredeyse tamamlandığını ve çekimlere 2024'ün ortalarında başlanacağını söyledi. Film, 2025'te vizyona girebilir. Peaky Blinders filmi hakkında detaylar henüz belirsiz olsa da Knight, sinematik dünyayı en iyi şekilde anlatacaklarını garanti etti.

Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Çıkacak?
06.01.2024 - 10:29,
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Tüm dünyada sevilerek takip edilen Peaky Blinders, çok yakında film olarak beyaz perdedeki yerini alacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dizinin yaratıcısı Steven Knight, film hakkında önemli demeçler vererek hayranları meraklandırmayı başardı. Peaky Blinders filmi ne zaman çıkış yapacak?

Peaky Blinders filmi çekimleri başlıyor

Peaky Blinders yapımcısı Steven Knight, verdiği son röportajda film projesini ele aldı. Popüler suç-drama dizisinden uyarlanacak yeni projenin senaryosunun neredeyse tamamlandığını ifade etti. Ayrıca çekimlere 2024'ün ortalarında başlayacaklarını söyledi.

Knight, senaryoyu yazmanın "son aşamalarında" olduğunu açıkladı. Çekimler planlandığı gibi önümüzdeki yılın ortasında başlarsa, 2025'te vizyona girmesi muhtemel görünüyor. Yapımcı ayrıca filmi İngiltere'de çekmeyi ve hikayenin ortamını korumayı amaçladığını aktardı.

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2013-2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders dizisi; 1900'lerin başında yaşayan Tommy Shelby (Cillian Murphy) ve ailesinin hikayesini ele alıyor. Birmingham'da yaşayan çete, altı sezon boyunca yayınlanarak geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Peaky Blinders filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntıların henüz belirsiz olduğunu hatırlatalım. Ancak Knight, diziden daha büyük ölçekli şekilde hazırlanacak filmin, "sinematik dünyasını en iyi şekilde anlatacaklarının" garantisini verdi.

Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Steven Knight, uzun zamandır Peaky Blinders hikayesini beyaz perdeye taşımayı hayal ettiğini ifade etti. 2022'deki finalle birlikte bu projeye daha fazla zaman ayırabildiklerini aktardı. Bakalım yeni film neler sunacak, önümüzdeki yıl göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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