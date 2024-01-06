Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada sevilerek takip edilen Peaky Blinders, çok yakında film olarak beyaz perdedeki yerini alacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dizinin yaratıcısı Steven Knight, film hakkında önemli demeçler vererek hayranları meraklandırmayı başardı. Peaky Blinders filmi ne zaman çıkış yapacak?

Peaky Blinders filmi çekimleri başlıyor

Peaky Blinders yapımcısı Steven Knight, verdiği son röportajda film projesini ele aldı. Popüler suç-drama dizisinden uyarlanacak yeni projenin senaryosunun neredeyse tamamlandığını ifade etti. Ayrıca çekimlere 2024'ün ortalarında başlayacaklarını söyledi.

Knight, senaryoyu yazmanın "son aşamalarında" olduğunu açıkladı. Çekimler planlandığı gibi önümüzdeki yılın ortasında başlarsa, 2025'te vizyona girmesi muhtemel görünüyor. Yapımcı ayrıca filmi İngiltere'de çekmeyi ve hikayenin ortamını korumayı amaçladığını aktardı.

132123231

2013-2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders dizisi; 1900'lerin başında yaşayan Tommy Shelby (Cillian Murphy) ve ailesinin hikayesini ele alıyor. Birmingham'da yaşayan çete, altı sezon boyunca yayınlanarak geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Peaky Blinders filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntıların henüz belirsiz olduğunu hatırlatalım. Ancak Knight, diziden daha büyük ölçekli şekilde hazırlanacak filmin, "sinematik dünyasını en iyi şekilde anlatacaklarının" garantisini verdi.

Steven Knight, uzun zamandır Peaky Blinders hikayesini beyaz perdeye taşımayı hayal ettiğini ifade etti. 2022'deki finalle birlikte bu projeye daha fazla zaman ayırabildiklerini aktardı. Bakalım yeni film neler sunacak, önümüzdeki yıl göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.