Akıllı telefon fiyatlarındaki artışla birlikte, kullanıcılar daha iyi bir fiyat performans oranı sunan cihazlara yöneliyorlar. Bu eğilim, POCO gibi yeni ancak başarılı bir giriş yapan markaların başarısını arttırıyor. Bu videoda, POCO M6 Pro modelini masamıza alıyoruz. İşte POCO M6 Pro inceleme!
POCO M6 Pro inceleme: 13.999 TL'ye değer mi?
POCO M6 Pro satın almak için:
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Hepsiburada
POCO M6 Pro, akıllı telefon pazarında uygun fiyatla amiral gemisi özellikleri sunan cihazlar arasında dikkat çekiyor. ShiftDelete.Net ekibinden Alperen'in incelemesiyle, POCO M6 Pro'nun detaylarına bir göz atıyoruz. Keyifli seyirler!
Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, günümüzde pazarın en popüler ürünleri haline geldi. POCO M6 Pro da bu trende hızla adapte oluyor. Orta seviye bir fiyata, amiral gemisi özellikler sunan bu cihaz, kullanıcılarına etkileyici ve yormayan bir görsel deneyim sunuyor, özellikle 120Hz Flow AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Helio G99-Ultra çipsetiyle performans konusunda da beklentileri karşılıyor.
POCO M6 Pro, fotoğraf ve sosyal medya kullanımına önem verenler için de oldukça cazip. 64 Megapiksel üçlü kamerası ve OIS desteğiyle profesyonel düzeyde içerik oluşturmanıza olanak tanıyor. Hızlı şarj özelliğiyle de ön plana çıkan cihaz, 67W turbo şarj desteğiyle kullanıcılarına pratik bir şarj deneyimi sunuyor.
POCO M6 Pro teknik özellikleri
1080p@30/60fpsArka Kameralar-64 Megapiksel ana, f/1.8, 25mm, OIS -8 Megapiksel geniş f/2.2 -2 Megapiksel makro f/2.4Batarya5,000 mAh, 67W şarjRenk SeçenekleriSiyah, Mavi, Mor Son Dakika › Teknoloji › POCO M6 Pro inceleme: Uygun fiyatlı amiral gemisi özellikleri - Son Dakika Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi. Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi. İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı. Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
ÖzelliklerPoco M6 Pro 4GİşlemciMediaTek Helio G99-UltraGPUMali-G57 MC2Ekran6.67 inç 120Hz, FullHD+ (1080 x 2400), AMOLED, 1300 nit parlaklıkRAM8GB/ 12GBDepolama256GB/ 512GBSD kart desteğiVarÖn Kamera16 Megapiksel f/2.5,
1080p@30/60fpsArka Kameralar-64 Megapiksel ana, f/1.8, 25mm, OIS
-8 Megapiksel geniş f/2.2
-2 Megapiksel makro f/2.4Batarya5,000 mAh, 67W şarjRenk SeçenekleriSiyah, Mavi, Mor
Son Dakika › Teknoloji › POCO M6 Pro inceleme: Uygun fiyatlı amiral gemisi özellikleri - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
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