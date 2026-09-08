Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN standında Genel Müdür Akyol'la görüştü - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN standında Genel Müdür Akyol'la görüştü

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN standında Genel Müdür Akyol\'la görüştü
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Elektronik Sanayi'nin standını ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Nawrocki'ye yürütülen projelerin durumu ve yeni geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi verdiklerini açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Elektronik Sanayi'nin standını ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi ASELSAN standında ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz aylarda Gölbaşı Teknoloji Üssümüze yaptığı ziyaretlerinin ardından bizleri yeniden onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı'na, yürüttüğümüz projelerdeki mevcut durumu ve yeni geliştirdiğimiz teknolojileri aktardık"

Kaynak: İHA

Ahmet Akyol, Teknoloji, Aselsan, Polonya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN standında Genel Müdür Akyol'la görüştü - Son Dakika

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