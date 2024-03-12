Porsche Taycan Turbo GT: En Güçlü Otomobil Özellikleri ve Fiyatı

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Alman otomobil üreticisi Porsche tarihte birçok modeli piyasaya sürdü. Elektrikli otomobil dünyasına diğer Avrupalı markalara göre daha erken giriş yapan Porsche ilk olarak Taycan modelini bizlere sundu. Mission E projesi olarak adlandırılan Taycan yeni versiyonu ile Porsche tarihindeki en güçlü otomobil unvanını da aldı. İşte karşınızda Porsche Taycan Turbo GT özellikleri ve fiyatı…

Porsche tarihindeki en güçlü otomobil! Taycan Turbo GT fiyatı ve özellikleri!

Dışarıdan bakıldığında normal bir Porsche Taycan gibi duran model aslında kaputun altında çok farklı bir canavar saklıyor. Taycan Turbo GT size satın alabileceğiniz 2 farklı donanım sunuyor. İlki baz paketi diğeri ise Weissach paketi. Weissach tahmin edebileceğiniz üzere modelin en çılgın hali diyebiliriz.

Normal versiyonunu anlatmakla başlayalım. Taycan Turbo GT ilk olarak tamamen yenilenmiş bir arka motora sahip. Ancak tüm bunların yanında ufak bir detay daha var. Aracın motorunda Porsche mühendisleri tamamen yeni olan yarı iletken materyal olan silikon karbür (SiC) kullandı. Bu materyal sayesinde kristal yapısı sayesinde elektronların daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.

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Yani çok daha güçlü bir Taycan anlamına geliyor. Peki bu yeni yarı iletken ile elde ettiğimiz sonuç ne? İlk olarak otomobilin standart versiyonunda 780 Hp güç alabiliyoruz. Devamında Launch Control ile ise 1.033 Hp ve yeni eklenen "overboost" fonksiyonu ile ise 2 saniye boyunca motordan 1.108 bg güç alınabiliyor.

Bu yüksek yeni motor güçleri sayesinde otomobil 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketi olaya dahil olduğunda ise bu ivlenme saniyenin onda biri kadar kısalıyor. Ayrıca Weissach paketi ile otomobil 0'dan 200'e 6.4 saniyede ulaşıyor.

Porsche'nin ağız sulandıran yeni canavarı Porsche Taycan Turbo GT şu anda Avrupa'da satışta. Aracın fiyatı ise 250 bin euro civarında değişiyor. Peki siz Porsche Taycan Turbo GT özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?