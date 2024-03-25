Pure Storage, 1,2 Petabayt SSD Modüllerini Doğruladı

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Veri depolama teknolojileri üreten Pure Storage, DRAM kullanmayan bir tasarım sayesinde 1,2 petabayt SSD modüllerinin gerçek olabileceğini doğruladı. 1200 TB'ye denk gelen bu kapasite, standart DRAM sınırlamalarını aşarak SSD dünyasında yeni bir sayfa açabilir.

Pure Storage 1200 TB SSD ne zaman çıkacak?

SSD kapasitesi 30TB'ın üzerine çıktıkça, ihtiyaç duyulan DRAM miktarı maliyet açısından beklentileri karşılamıyor. Pure Storage Ar-Ge Başkan Yardımcısı Shawn Rosemarin ise verdiği röportajda flash çevirisinde DRAM'e dayanan standartları kullanmadıklarını söyledi.

Pure Storage'ın çözümü, flash çeviri katmanını DRAM yerine Direct Flash Module (DFM) ile kaplamakta yatıyor. Bu tasarım, DFM kapasitelerinin DRAM oranlarına bağlı olarak değişen SSD'nin çok daha fazla ölçeklenmesini sağlıyor.

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Şirket 2025 yılına kadar 150 TB ve 2026 yılına kadar 300 TB DFM tabanlı SSD modelleri geliştirebileceğini planlıyor. Ancak Rosemarin, Pure Storage'ın uzun vadeli hedeflerinin çok daha öteye gittiğini ve 1,2 petabayt DFM modüllerini piyasaya sürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Terabayt ölçeğindeki depolama çözümlerinin ise pahalı olması kaçınılmaz duruyor. 300 TB'lık bir SSD'nin 45 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak Pure Storage, DFM tasarımının exabayt kapasiteli SSD'leri gerçeğe dönüştürmenin yolu olduğuna inanıyor.

Şirketin başarılı olması halinde, 1200 TB SSD'lerin kurumsal depolama uygulamalarında kullanılabileceği düşünülüyor. Bu teknolojinin gerçekten başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 1200 TB SSD başarılı olacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.