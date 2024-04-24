Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefon Modelleri Belli Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefon Modelleri Belli Oldu

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefon Modelleri Belli Oldu

Qualcomm, yakında Android amiral gemileri için Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini duyuracak. İlk olarak Xiaomi 15 ve 15 Pro telefon modellerine güç verecek olan işlemcinin özellikleri Ekim ayında netleşecek.

24.04.2024 13:09
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Yarı iletken devi Qualcomm, yakında Android amiral gemileri için Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini duyuracak. Merakla beklenen bu yonga setinin ilk güç vereceği akıllı telefonlar ile ilgili bir açıklama bekleniyordu. Kısa süre önce ise bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Resmi açıklama yapılmasa da bir iddia ortaya atıldı. İşte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alacak ilk telefon modelleri…

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden ilk güç alacak telefon

Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla çok daha güçlü olması bekleniyor. Bu, akıllı telefon pazarındaki rekabeti de etkileyecektir. Zira işlemcinin ilk hangi modele güç vereceğinin merak edilmesi de bunu gösteriyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefon Modelleri Belli Oldu

İçerik üreticisi Yogesh Brar tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ilk olarak Xiaomi 15 ve 15 Pro telefon modellerine güç verecek. Akabinde OnePlus 13 ve iQOO 13'ün kalbinde yer alması bekleniyor.

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Yeni işlemci ile ilgili şimdilik pek fazla detay yok. Ekim ayında duyurulması beklenen yonga setinin özellikleri de tanıtıldığında netleşecektir. İddialara göre 3 nm fabrikasyon sürecinden geçecek Snapdragon 8 Gen 4, iki adet 4 GHz hızında Cortex-X5 ve altı adet 2.8 GHz hızında Cortex-A730 çekirdeklerinden oluşacak. Böylelikle işlemcinin Apple M3'e bile kafa tutacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefon Modelleri Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak İlk Telefon Modelleri Belli Oldu - Son Dakika
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