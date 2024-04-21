Teknoloji

Qualcomm, Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X serisi işlemcilerini genişletmeye hazırlanıyor. Şifreli şekilde paylaşılan yeni bir etkinlik, Snapdragon X'e dikkat çekiyor. 15 saniyelik bir video yayınlayan şirket, duyurunun 24 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Qualcomm, Snapdragon X için 24 Nisan'da etkinlik düzenleyecek

Etkinlikle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor, ancak video Qualcomm'un planlarına dair spekülasyonları körükledi. Pek çok kullanıcı ilk masaüstü işlemcisi Snapdragon X Elite'e yönelik olduğunu düşünüyor. X Elite'den gücünü alan ilk Windows 11 bilgisayarların yaza kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

?? Stay tuned for 4/24. pic.twitter.com/8SQ6SfZPT8 — Snapdragon (@Snapdragon) April 18, 2024

Qualcomm, Snapdragon X Elite'i ilk olarak geçen yılın sonlarında duyurdu. 2024 yılında ise Lenovo, HP, Dell gibi markaların dizüstü bilgisayarlar çıkaracağını söyledi. Daha önceki sızıntılar da yeni işlemciyi kullanacağı iddia edilen bir Lenovo dizüstü bilgisayarın tasarımını gözler önüne serdi.

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Bazı kullanıcılara göre Qualcomm, bu etkinliği Snapdragon X işlemcisini detaylandırmak için düzenliyor olabilir. Kısa süre önce X Elite'ten daha az güçlü olacağı belirtilen Snapdragon X Plus'la ilgili söylentiler ortaya çıktı.

Öte yandan mühendisler, Snapdragon X Elite ile oyun oynamanın mümkün ve "son derece verimli" olacağını belirtti. Bu da Steam'deki çoğu oyunun, optimizasyona ihtiyaç duymadan Snapdragon'lu bilgisayarlarda çalışacağı anlamına geliyor.

Qualcomm, oyunların x86/ x64 emülasyonu ile sorunsuz çalışacağını iddia ediyor. Şirketin Adreno GPU'su aynı zamanda DirectX 11, 12 ve Vulkan grafik API'larını ve OpenGL teknolojisini destekleyecek.