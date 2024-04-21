Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor

Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor

Qualcomm ve Meta, yapay zeka alanında iş birliği yaparak Qualcomm Snapdragon aracılığıyla mobil ve iş cihazlarına yapay zeka yetenekleri eklemeyi planlıyor. Bu stratejik ortaklık sayesinde Snapdragon'lu ürünlerde Meta Llama 3 modeli kullanılabilecek. Bu iş birliği, cihaz üreticileri, geliştiriciler ve kullanıcıların Llama 3'ün doğal dil işleme ve üretken yapay zeka yeteneklerinden faydalanmasını sağlayacak. Qualcomm, Llama 3'ün Snapdragon işlemcilere entegre edilmesinin bulut tabanlı çözümlere kıyasla daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunacağını belirtti. Meta ise Llama 3'ün kıyaslamalarda önemli sonuçlar gösterdiğini ve çok dilli ve çok modlu yeteneklerini genişletmek istediğini ifade etti.

21.04.2024 09:08
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Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor. İki şirket, Qualcomm Snapdragon aracılığıyla mobil ve iş cihazlarına yapay zekayı dahil edecek. Stratejik iş birliği kapsamında Snapdragon'lu ürünlerde Meta Llama 3 modeli kullanılabilecek.

Qualcomm ve Meta, Llama 3 için anlaştı

Meta, geçtiğimiz günlerde en yeni yapay zeka modeli Llama 3'ü tanıttı. Bu tanıtımın hemen ardından ise Qualcomm ile kapsamlı bir anlaşmaya gidildi. İş birliğinin bir parçası olarak Qualcomm; Llama 3 modelini Qualcomm AI Hub platformuna entegre edecek.

Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor

Bu sayede cihaz üreticileri, geliştiriciler ve kullanıcılar Llama 3'ün doğal dil işleme ve üretken yapay zeka yeteneklerini kullanabilecek. Snapdragon işlemcilerden güç alan telefon, kulaklık ve otomobil gibi cihazlar, AI Hub aracılığıyla Llama 3'e erişebilecek.

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Qualcomm, Llama 3'ün Snapdragon işlemcilere entegre edilmesinin, bulut tabanlı çözümlere kıyasla daha iyi hız ve güvenlik sağlayacağını ifade etti. Ayrıca cihaza özel optimize edilmiş yapay zekalar sayesinde kişiselleştirilmiş deneyimin de önünü açacak.

Konuyla ilgili Qualcomm Başkan Yardımcısı Durga Malladi, şirketin "yapay zekayı demokratikleştirmeye ve faydalarını küresel olarak genişletmeye" kararlı olduğunu dile getirdi. Llama 3'ü AI Hub aracılığıyla Snapdragon cihazlarında yaygınlaştırmak istediğini söyledi.

Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor

Meta, Llama 3'ün kıyaslamalarda önemli sonuçlar gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca modelin çok dilli ve çok modlu yeteneklerini genişletmek istediğini açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor - Son Dakika

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