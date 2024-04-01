realme, C65 adlı yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürecek

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realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya süreceğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Chase Xu sosyal medyadan yaptığı açıklamada realme C65'in 2 Nisan'da piyasaya sürüleceğini duyurdu.

realme C65 neler vadediyor?

realme, C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceğini ortaya koyan birkaç poster paylaştı. Fotoğraflarda yer alan tasarım, C65'in Samsung Galaxy S22 serisine benzeyeceğini ortaya koyuyor. Ön tarafta ekrana gömülü selfie kamerası ve arkada ise üçlü kurulum olacak.

İlk olarak realme 12 5G'de tanıtılan Realme'nin Dinamik Butonu da bu modelde yer alacak. iPhone'dakine benzer çalışan Dinamik Buton, çeşitli görevleri tek tuşla yapmak için özelleştirilebiliyor.

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Daha önce gelen sızıntılara göre realme C65; 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekranla gelecek. 4GB'a kadar RAM ve MediaTek Helio G85 yonga setinden gücünü alacak.

Kamera tarafında ise 5 Megapiksel derinlik sensörüne ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip olduğu söyleniyor. Önde ise 8 Megapiksel selfie kamerası yer alacak. Cihazın 45W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan besleneceğini hatırlatalım.

C65'in diğer özellikleri arasında fiziksel parmak izi okuyucu, IP54 toz ve su sertifikası yer alıyor. Ayrıca kutudan Android 14 ile çıkacağını da belirtelim.

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