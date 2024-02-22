Realme RMX3999: Özellikleri, Tasarımı ve Çıkış Tarihi

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Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Realme cephesinde RMX3999 kod adlı gizemli model için geri sayım başladı. Modelle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceği yönünde. Son raporlar Realme RMX3999 modelinin tasarımına ışık tutuyor. İşte Realme RMX3999 özellikleri, tasarımı ve potansiyel çıkış tarihi!

Realme RMX3999 tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi

Yaklaşan Realme RMX3999 modeli kısa süre önce FCC veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tasarım gibi konularda ise önemli detayları kullanıcılara sunuyor.

Realme RMX3999 dairesel bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Dahası, henüz tam olarak belli olmasa da burada üç adet kamera ve bir adet LED flaşın kullanılması bekleniyor. Cihazın ön tasarımıyla ilgili ise bir görsel yok. Ancak orta segmente hitap edeceğini dikkate alarak delikli bir ekran tasarımıyla geleceğini söyleyebiliriz.

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Akıllı telefonla ilgili geçmiş sızıntılara bakacak olursak; MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemcisinden güç alacağını söyleyebiliriz. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bununla beraber modelde 6,72 inç FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel yer alacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünü çalıştıracak üründe 45W şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir batarya kullanılacak.

Modelin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.