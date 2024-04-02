Xiaomi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu HyperOS arayüz yazılımının dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye dek birçok cihazını bu yeni yazılım ile buluşturan firma, yavaşça eski modelleri de yükseltiyor. Son olarak Redmi Note 11 Pro 4G de Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı.
Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi yayında
Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.
Redmi Note 11 Pro 4G için yayınlanan Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesinin OS1.0.3.0.TGDINXM sürüm adına sahip olduğu bildiriliyor. Dosya boyutunun ise 3.8 GB olduğu belirtiliyor. Güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar uygulaması üzerinden yazılım bölümüme giriş yapabilirsiniz.
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Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi mi 11X
Xiaomi 11I HyperCharge
Xiaomi 11 Lite
Xiaomi 11i
Xiaomi mi 10
Xiaomi Pad 5
Redmi K50i
Redmi 13C
Redmi 12
Redmi 11 Prime 5G
Redmi Note 11
Redmi Note 11s
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro 5G
Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi Pad 6
Redmi 12 5G
Redmi 12C
Redmi 11 Prime
Redmi Pad
Xiaomi 12 Pro
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 11 Pro 4G, Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesini aldı - Son Dakika
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