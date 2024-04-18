Xiaomi cephesinde geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan Redmi Pad Pro modelinin globale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Son gelen bilgilere göre Çinli marka kullanıcıları çok fazla bekletmeyecek. Peki Redmi Pad Pro globalde ne zaman tanıtılacak ve özellikleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar!
Redmi Pad Pro özellikleri ve global tanıtım tarihi
Yaklaşan Redmi Pad Pro, 2405CRPFDL model numaralarıyla FCC veri tabanında göründü. Liste tabletle ilgili herhangi bir teknik özellik detayını ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli detayları veriyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi Pad Pro'nun global ve Çin varyantları arasında bir teknik özellik farklılığı olmayacak. Bununla birlikte iddialara göre önümüzdeki birkaç ay içinde küreselde satışa çıkacak.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Pad Pro Çin versiyonunun teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Redmi Pad Pro globalde ne zaman tanıtılacak ve özellikleri nasıl olacak? - Son Dakika AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler. Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti. Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor. Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor. Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor. Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
ÖzellikAçıklamaEkran Boyutu12.1 inçEkran Çözünürlüğü2.5K pikselEkran Yenileme Hızı120 HzParlaklık600 nit maksimum parlaklıkEkran SertifikasıTUV Rheinlandİşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2Dolby Vision DesteğiVarStylus Pen UyumluluğuVarArka Kamera8 MegapikselÖn Kamera8 MegapikselVideo Kaydı1080p@30fpsSes4 hoparlör, Dolby Atmos desteği, çift mikrofonRAM8 GB'a kadarDahili Depolama256 GB'a kadarBatarya Kapasitesi10,000 mAhŞarj Hızı33Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3.5mm kulaklık jakı
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Son Dakika › Teknoloji › Redmi Pad Pro globalde ne zaman tanıtılacak ve özellikleri nasıl olacak? - Son Dakika
AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi.
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor.
Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
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