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Xiaomi cephesinde geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan Redmi Pad Pro modelinin globale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Son gelen bilgilere göre Çinli marka kullanıcıları çok fazla bekletmeyecek. Peki Redmi Pad Pro globalde ne zaman tanıtılacak ve özellikleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar!

Redmi Pad Pro özellikleri ve global tanıtım tarihi

Yaklaşan Redmi Pad Pro, 2405CRPFDL model numaralarıyla FCC veri tabanında göründü. Liste tabletle ilgili herhangi bir teknik özellik detayını ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli detayları veriyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi Pad Pro'nun global ve Çin varyantları arasında bir teknik özellik farklılığı olmayacak. Bununla birlikte iddialara göre önümüzdeki birkaç ay içinde küreselde satışa çıkacak.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Pad Pro Çin versiyonunun teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;