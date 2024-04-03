Redmi Turbo 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamalarda alt marka olan Redmi için yeni bir orta-seviye performans canavarı üretildiğini öğrenmiştik. Markanın belirttiği tek özellik ise beklenen cihazın Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alacağıydı. Şimdi Redmi Turbo 3 hakkında daha fazla detay, Geekbench listelemelerinde ortaya çıktı. İşte Redmi Turbo 3 özellikleri…

16GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3: Redmi Turbo 3, Geekbench'te göründü

Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas'ın yaptığı açıklamalarla birlikte tanıtılacak telefonun orta-seviye pazarında üst düzey performans göstermeyi hedeflerini anlayabiliyoruz. Geekbench listelemelerinde ortaya çıkan telefonun özelliklerine baktığımız zaman 24069RA21C model numarasıyla belirtilen Redmi Turbo 3, 16GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip.

1x 3.0 GHz Cortex-X4 çekirdek, 2.8 GHz hızında dört adet Cortex-A720 çekirdek ve 3x 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdek ile gelen Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alan Redmi Turbo 3, Geekbench 6 tekli çekirdek testinde 2023 puana ulaştı. Çoklu çekirdek testinde ise 5659 puana ulaşarak Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktı.

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Thomas tarafından yapılan açıklamalarda telefonun AnTuTu 10 testlerinde telefonun bir milyon yedi yüz bin puandan fazlasını alabileceğini görebiliyoruz. Bu skor, 1.71 milyon puan alan Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip Redmi K70'den daha fazla. Puanların benzer olmasının sebebi olarak da Turbo 3 daha güçlü işlemciye sahipken grafik birimi tarafında benzer donanıma sahip olmaları gösteriliyor.

Nisan ayının ortalarında Çin pazarında tanıtılması beklenen Redmi Turbo 3, global markette POCO F6 olarak 2024 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılabilir.

Peki ya siz Redmi Turbo 3 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Orta-seviye telefonlarda tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.