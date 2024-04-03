Redmi Turbo 3 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Redmi Turbo 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi Turbo 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından üretilen yeni orta-seviye performans canavarı Redmi Turbo 3, Geekbench listelemelerinde ortaya çıktı. Telefon, 16GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip. Detaylar haberimizde.

03.04.2024 23:13
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Geçtiğimiz günlerde Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamalarda alt marka olan Redmi için yeni bir orta-seviye performans canavarı üretildiğini öğrenmiştik. Markanın belirttiği tek özellik ise beklenen cihazın Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alacağıydı. Şimdi Redmi Turbo 3 hakkında daha fazla detay, Geekbench listelemelerinde ortaya çıktı. İşte Redmi Turbo 3 özellikleri…

16GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3: Redmi Turbo 3, Geekbench'te göründü

Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas'ın yaptığı açıklamalarla birlikte tanıtılacak telefonun orta-seviye pazarında üst düzey performans göstermeyi hedeflerini anlayabiliyoruz. Geekbench listelemelerinde ortaya çıkan telefonun özelliklerine baktığımız zaman 24069RA21C model numarasıyla belirtilen Redmi Turbo 3, 16GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip.

Redmi Turbo 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

1x 3.0 GHz Cortex-X4 çekirdek, 2.8 GHz hızında dört adet Cortex-A720 çekirdek ve 3x 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdek ile gelen Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alan Redmi Turbo 3, Geekbench 6 tekli çekirdek testinde 2023 puana ulaştı. Çoklu çekirdek testinde ise 5659 puana ulaşarak Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktı.

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Thomas tarafından yapılan açıklamalarda telefonun AnTuTu 10 testlerinde telefonun bir milyon yedi yüz bin puandan fazlasını alabileceğini görebiliyoruz. Bu skor, 1.71 milyon puan alan Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip Redmi K70'den daha fazla. Puanların benzer olmasının sebebi olarak da Turbo 3 daha güçlü işlemciye sahipken grafik birimi tarafında benzer donanıma sahip olmaları gösteriliyor.

Redmi Turbo 3 Özellikleri Ortaya Çıktı

Nisan ayının ortalarında Çin pazarında tanıtılması beklenen Redmi Turbo 3, global markette POCO F6 olarak 2024 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılabilir.

Peki ya siz Redmi Turbo 3 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Orta-seviye telefonlarda tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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