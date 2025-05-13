Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma

Geniş Video İzle

Rekabet Kurumu, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerine karşı rekabet soruşturması başlattı. Rekabet soruşturması için piyasadan elde edilen bulguların ciddi olduğu vurgulanan soruşturma kapsamında Media Markt ve Teknosa'nın da inceleneceği bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, Apple ürünlerinin geri alım fiyatlarının koordine edildiğine dair bulgular olduğu bildirildi.

13.05.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, Apple ürünlerinde fiyat koordinasyonu şüphesi ile Apple ve teknoloji zincirlerine soruşturma açtı. Türkiye'de teknoloji alanındaki en kapsamlı soruşturmalardan biri olan soruşturmada çok sayıda ünlü firmanın ismi de geçiyor.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kurul 27.02.2025 tarihli kararında, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-08/184-M(1) sayı ile karar vermişti.

HASSAS VERİLER ARACILIĞIYLA REKABETİ KISMA SUÇLAMASI

Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE'ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle; Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, muhtelif sağlayıcılar, Fintegre Teknoloji Tic. AŞ, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ, Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak önaraştırma başlatılmasına karar verilmiştir.

TEKNOSA VE MEDİA MARKT DA LİSTEDE

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 10.04.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Fintegre Teknoloji Tic. AŞ, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ, Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 25-14/312-M sayı ile karar verilmiş açılan bu soruşturmanın 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir.

Rekabet Kurumu\'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma

Ekonomi Türkiye, Media Markt, Teknoloji, Teknosa, Ekonomi, Apple, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi:
    Şu her haber için reklam izletme huyunuzdan vaz geçseniz keşke. eskiden bu konuda buralar daha iyiydi. 15 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Ya bırakın bu işleri. Siz kim Apple kim :) 9 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Her telefon satışından en az 2 asgari ücret kadar vergi alanlar mı denetliyor? :)) 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:42:58. #7.13#
SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.