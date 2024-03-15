Capcom tarafından geliştirilen efsane korku oyunu serisi Resident Evil, dünya çapında en popüler oyun serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca oyuncu tarafından satın alınıyor. Bu bağlamda popülaritesi giderek artıyor. Peki Resident Evil serisi şimdiye kadar kaç adet kopya sattı? İşte tüm ayrıntılar…
Resident Evil serisinin kopya satış sayısı 150 milyonu aştı
Capcom, ilk Resident Evil oyununu 1996 yılında piyasaya sürdü. Oyuncuların zombi ve güçlü canavarlar ile dolu olan bir malikaneden kaçmaya çalıştığı bu oyunu, sonraki yıllarda çıkan yapımlar takip etti. Seride 2024 itibariyle remake olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 20 oyun var.
Capcom, bugün yaptığı duyuruda Resident Evil serisinin 1996 yılından bu yana 154 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. 2023'te piyasaya sürülen serisinin son oyunu Resident Evil 4 Remake ise 7 milyon barajını aşmış durumda.
Resident Evil serisi satış sayısı: 154 milyon+
Resident Evil 4 Remake satış sayısı: 7 milyon+
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Resident Evil 4 konusu
Resident Evil 4, Birleşik Devletler hükümetinin özel bir ajanı olarak çalışan Leon S. Kennedy'nin, ABD Başkanı'nın kaçırılan kızı Ashley Graham'ı kurtarma görevini üstlendiği bir hikayeye sahip. Leon, tehlikeli ve gizem dolu bir yolculuğa atılır.
Resident Evil 4 sistem gereksinimleri şu şekilde;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Resident Evil oyunlarını nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Resident Evil Serisi 150 Milyon Kopya Sattı - Son Dakika Epic Games Store, Eidos Montréal'ün en iyi oyunlarından biri olan Deus Ex: Mankind Divided'i bu hafta ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Oyun, Illuminati'yi avlayan Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor ve siberpunk yeteneklerle dolu bir dünyada geçiyor. Ayrıca, The Bridge adlı bir mantık bulmaca oyunu da ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunlar, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda. Akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Nothing Phone 2a bütçe dostu bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun şık tasarımı, güçlü donanımı ve kullanışlı yazılımı, rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor. 6.7 inçlik OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle kullanıcıya görsel bir zenginlik ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ise kullanıcıların telefonlarını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için Nothing Phone 2a, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek. Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Düzenlemesi kapsamında yapay zeka teknolojilerini denetim altına alacak. Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi büyük şirketlerden yapay zeka entegrasyonu hakkında ayrıntılı rapor talep edilecek. AB, yapay zekanın seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden ve bilgi dezenformasyonundan endişe duyuyor. Epic Games Store, Bahar İndirimleri kampanyasıyla birçok oyunu indirimli fiyatlarla sunuyor. EA SPORTS FC 24, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3 gibi popüler oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu. Ayrıca, yapılan alışverişlerde yüzde 10 geri kazanma imkanı da bulunuyor. Kampanya 28 Mart'ta sona erecek. Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi. Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek. OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor. Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak.
GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)Windows 10 (64 bit)/ Windows 11 (64 bit)İşlemci: AMD Ryzen 3 1200/ Intel Core i5-7500AMD Ryzen 5 3600/ Intel Core i7 8700RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: AMD Radeon RX 560/ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti – 4 GB VRAMAMD Radeon RX 5700/ NVIDIA GeForce GTX 1070DirectX: Versiyon 12Versiyon 12
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Resident Evil oyunlarını nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Resident Evil Serisi 150 Milyon Kopya Sattı - Son Dakika
Epic Games Store, Eidos Montréal'ün en iyi oyunlarından biri olan Deus Ex: Mankind Divided'i bu hafta ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Oyun, Illuminati'yi avlayan Adam Jensen'ın hikayesini sürdürüyor ve siberpunk yeteneklerle dolu bir dünyada geçiyor. Ayrıca, The Bridge adlı bir mantık bulmaca oyunu da ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunlar, Epic Games Store'da 21 Mart'a kadar ücretsiz olarak talep edilebilir durumda.
Akıllı telefon pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde, Nothing Phone 2a bütçe dostu bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun şık tasarımı, güçlü donanımı ve kullanışlı yazılımı, rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor. 6.7 inçlik OLED ekranı, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisiyle kullanıcıya görsel bir zenginlik ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP ön kamera ile fotoğraf çekiminde de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ise kullanıcıların telefonlarını kolayca yönetmelerini sağlıyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için Nothing Phone 2a, göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.
Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Düzenlemesi kapsamında yapay zeka teknolojilerini denetim altına alacak. Google, Meta, Microsoft, TikTok ve X gibi büyük şirketlerden yapay zeka entegrasyonu hakkında ayrıntılı rapor talep edilecek. AB, yapay zekanın seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden ve bilgi dezenformasyonundan endişe duyuyor.
Epic Games Store, Bahar İndirimleri kampanyasıyla birçok oyunu indirimli fiyatlarla sunuyor. EA SPORTS FC 24, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3 gibi popüler oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu. Ayrıca, yapılan alışverişlerde yüzde 10 geri kazanma imkanı da bulunuyor. Kampanya 28 Mart'ta sona erecek.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi.
Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek.
OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak.
WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor.
Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?