Rusya'da Discord yasaklandı - Son Dakika
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Teknoloji

Rusya'da Discord yasaklandı

Rusya\'da Discord yasaklandı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini duyurdu. Discord uygulamasının Rusya'da kullanımına ilişkin kısıtlama, yasalara uymama iddiası üzerine gerçekleşti.

08.10.2024 20:50
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Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord'a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

Discord, 2015'te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

DİSCORD NEDİR?

ABD merkezli bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord'un Türkiye'de de çok fazla kullanıcısı bulunuyor. Kasım 2015'te piyasa sürülen platform başta yerel ağ oyuncuları ve Twitch yayıncıları arasında kullanılıyordu.

Sonrasında sadece oyuncular değil her türlü topluluğun iletişim ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilen Discord'da kullanıcılara ses ve video görüşme imkânı sunuluyor. Discord'un sohbet odaları, oyunlarla muhtelif entegrasyonlar sağlama gibi olanakları da bulunuyor.

Discord'da hobi grupları, kitap kulüpleri gibi topluluklar oluşturulabiliyor ve buradan tartışmalar yapılabiliyor. Etkinlikler, oyun geceleri ve izleme partisi gibi organizasyonlar da Discord üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler ve öğretmenler ders ve çalışma grupları oluşturabiliyor.

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Son Dakika Teknoloji Rusya'da Discord yasaklandı - Son Dakika

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