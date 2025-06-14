Rusya Yeni Lazer Sistemi ile İHA\'ları Vuracak

RUSYA, insansız hava araçlarını (İHA) etkisizleştirmek için geliştirilen yeni lazer sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rusya hükümetten yapılan yazılı açıklamada, geliştirilen yeni lazer sistemine dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, Rusya'nın bir bölgesinde oluşturulan test alanında, İHA'ları etkisiz hale getirmek için tasarlanan gelişmiş yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve bu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği belirtildi.

Yetkililer, farklı güç seviyelerine sahip 8 lazer sisteminin test edildiğini belirterek, bunlar arasında kompakt mobil birimler ve yüksek güçlü sabit cihazların yer aldığını bildirdi. Lazer sistemlerin, küçük, keşif ve saldırı modelleri dahil farklı türdeki dronları etkisiz hale getirmek için tasarlandığı kaydedildi.